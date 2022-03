Otsesaates protesteerinud Ovsjannikova pääses kriminaalsüüdistusest

Moskva kohus määras Ovsjannikovale haldusrikkumise korras trahvi 50 000 rubla, süüdistuse järgi laimas Ovsjannikova oma ülesastumisega Vene relvajõude.

Ovsjannikovale ei esitatud seega kriminaalsüüdistust, kuigi Venemaal karmistati hiljuti seadusi, millega kriminaliseeriti riigis Ukraina sõjaga seotud valeuudiste levitamine.

Ovsjannikova jooksis 14. märtsi riigikanali Pervõi Kanal uudistesaate "Vremja" ajal sõjavastase plakatiga uudisteankru selja taha. "Ei sõjale, peatage sõda, ärge uskuge propagandat, nad valetavad teile," seisis plakatil.

Ovjsannikova puhul kardeti, et talle esitatakse süüdistus uute seaduste järgi ning teda võib oodata kuni 15-aastane vanglakaristus.

Ovsjannikova ütles pärast otsuse teatavakstegemist väljaandele Meduza, et ta on väga rahul, et kriminaalsüüdistust õnnestus vältida. "Ma saan nüüd jätkata võitlust tõe nimel," lisas ta.