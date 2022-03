Ukraina sõja mõju jõuab toiduainete hindadesse aasta teises pooles

Toiduained on kiiresti kallinenud möödunud sügisest saadik. Seejuures pole Ukraina sõja mõju kaupmeeste sõnul veel toidu hindadesse jõudnud ja seda võib oodata pigem aasta teises pooles. Eelkõige kallinevad teraviljatooted, kuivained ja lihatooted.

Sõja algul poodidest kadunud sool, päevalilleõli ja tatar on tänaseks lettidel tagasi ning esialgu pole sõja mõju jõudnud ka hindadesse. Pigem jõuab see kohale aasta teises pooles.

"Suurem surve võib tekkida kuivainete poole pealt, just teraviljad, samuti õlid, aga see ei puuduta kindlasti ainult kuivainetooteid. Eesti värske kauba tootjad kasutavad siiani Venemaalt pärit väetist, mis oli hinnalt soodsam, see mõjutab ka teiste tootegruppide lõpphinda," ütles Prisma sortimendidirektor Kaimo Niitaru.

Praegu müügil olev kaup on veel kaetud pikemate tarnelepingute ja laovarudega.

"Siin võibki tekkida tootjate vahel ebasoodne konkurentsiolukord – kellel on paremad lepingud või pikemad varud ladudes, saavad tootmist jätkata paremate hindadega; teised tootjad, kel väiksemad laojäägid, peavad oma hinda tõstma, sest nad peavad vahetama riike, kust toorainet sisse ostavad," märkis Selveri kommunikatsioonijuht Rivo Veski.

"Meil praegu esineb olukordi, kus esialgu pakutud hindu soovitakse veel kord läbi rääkida, aga me seisame selle eest, et lõpphind tarbijale oleks võimalikult madal," ütles Niitaru.

Samas on selge, et tulemata hinnatõus ei jää ning enne kauplusi jõuab see tootjani.

"Täna see sisendhinnana meieni jõudnud ei ole. Sisendhinna tõusuna ei ole jõudnud sellepärast, et meil on olnud endal piisav laovaru. Samas näeme toodete pakkumishinnas selgelt hinnatõusu," ütles HKScani Baltikumi ärikontroller Markus Kirsberg.

Kirsbergi sõnul on kallinenud nii teravili kui ka õlid, mida loomasöödas kasutatakse.

"Kui kõik hinnad jäävad sellele tasemele, nagu täna on, siis sügisel liha hind on kolmandiku kõrgem," ütles ta.