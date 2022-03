Palm: Vene vägede ründeoperatsioon tundus algusest peale ebarealistlik

Palmi sõnul võib praegu õigusega tunda uhkust Ukraina vägede saavutuse üle, sõdida Vene vägedega 30 päeva kui võrdne võrdsega, kuid Vene vägede liikumise planeerimine on algusest peale tekitanud lääneriikide sõjaväelastes küsimusi.

"Venelased pole (ajalooliselt) sõjakunstis silma paistnud totaalse rumalusega. Venelased on operatsioonide kunsti leiutajad 1930-ndatel. Nemad olid esimesed, kes sidusid kõrgema strateegilise tasandi taktikalise tasandiga ehk kuidas sa seod taktikalised lahingud kimpu nii, et saad kõrgema strateegilise juhtkonna eesmärgid täidetud. See, mis praegu toimub, kõik lääne sõjaväelased vaatavad, mõtlevad, kuidas see operatsioon oli üleüldse planeeritud," rääkis Palm

Palmi sõnul jääb arusaamatuks Vene sõjaväelaste valik asuda ründama viie suuna pealt. "Vähemalt viie suuna pealt edasi minna, kui kõik suunduvad enam-vähem ühte punkti. Kus on sul raskuspunkt? See operatsioon tundub algusest peale ebarealistlik, vastast alahinnates, aga võib-olla ka ebapädevalt planeeritud. See on omaette suur mõistatus," lausus ta.

Palmi sõnul ei saa kuigi tõsiselt võtta ka Vene armee juhtkonna reedel öeldut, et nüüdsest keskendutakse rünnakutes Donbassi piirkonnale. "Ma ei usu seda ja ma ei tähtsustaks seda üle. Nad on öelnud üht ja teist ja pole eriti täppi pannud," nentis ta.

Ukrainlaste kogemus annab enesekindlust ka Eestile

Palmi sõnul on kindlasti vaja Eestisse juurde NATO vägesid ja suure tõenäosusega need otsused ka tehakse. Palm märkis, et meie regiooni kaitse ei saa põhineda enam ainult heidutusel, vaid peab muutuma tõkestavaks.

"See kaitse ei saa olla ainult heidutusel, et ähvardame kättemaksuga, vaid tõkestav kaitse. Vastane peab aru saama, et pole mõtet üritadagi, siin on nii kõva kaitse. See on siht, kuhu Eesti kaitseväelastena tahaksime jõuda," ütles ta.

Palmi sõnul on Ukraina sõjaga ja ukrainlaste vastupanuga toimunud meeletu muutus nii Eesti kui NATO liitlaste mõttemallides. "Väga vara on rääkida Ukraina sõja õppetundidest, aga üks õppetund juba on, et see (vastupanu – toim.) on võimalik," lausus ta.