Politsei hinnangul on 9. mai tegevusplaanist veel vara rääkida

Venemaal võidupühana tähistatava 9. mai eel on Eestis lahvatanud arutelu vaenuliku sümboolika kasutamise keelamise üle. Siseminister Kristian Jaani toetab vaenuliku sümboolika keelustamist, kuid politsei kinnitusel on täpsest 9. maid puudutavast tegevusplaanist veel vara rääkida.

Läti politsei teatas, et kohtleb sel aastal Vene agressiooni toetajatena kõiki, kes kogunevad 9. mai puhul avalikus ruumis.

Siseminister Kristian Jaani ütleb, et taolist lähenemist pole Eestis veel arutatud. Küll aga on tema arvates väga arukas, et Riigikogu arutab vaenuliku sümboolika kasutamise karistamist.

"Meie naaberriikides on seda tehtud nii Lätis kui Leedus minu teada, see on ka aidanud, et n-ö avalikust ruumist sellised lõhestumist ja ohtu avalikule korrale põhjustavad sümbolid on aegade jooksul ära kadunud. Nii et ma arvan, et see on tegelikult igati mõistlik," ütles Jaani.

Jaani sõnul on vaja arutada, kuidas täpselt sümboolikat keelustada ja mis seadusesse peaks kirja saama. "Riigikogu on seda alustanud juba, aga veel kord, ma arvan, et see mõistlik," ütles ta.

Keskkriminaalpolitsei juhi Aivar Alavere sõnul on täpsest tegevusplaanist vara rääkida. "Aga nagu täna ja homme, peab politsei tagama avaliku korra ja ennetama kõikvõimalikke ohtusid ka 9. mail. Kindlasti me töötame väga suurte jõududega, suurematega, kui tavapäraselt," rääkis ta.

"Kindlasti peab olema inimestel võimalus mälestada 9. mail oma lähedasi, kes teises maailmasõjas elu jätsid. Aga siin tuleb arvestada seda, et see mälestamine peab toimuma sündsalt ja sellisel viisil, et see ei riiva teiste inimeste õiglustunnet," ütles Alavere.

Vandeadvokaat Carri Ginteri sõnul peaks Eesti ühiskond praegu kaitsma siia sõja eest põgenenud naisi ja lapsi võimaliku solvangu eest.

"Ma olen väga suur sõnavabaduse kaitsja. Aga üks õiguse põhimõte on lihtsalt väljendatult, et sinu õigus vehkida oma rusikatega lõpeb seal, kus algab minu nina. Ja antud juhul need sloganid, märgid, sümboolika, on selle teise poole ninale juba vastu läinud. Ja nüüd oleks aeg sellele reageerida. Ehk siis sõnavabadus jah, aga provokatsioon agressioonile ei," ütles Ginter.

Jutt pole ühegi konkreetse tähe keelustamisest. Ginteri ettepanekul võiks seadusetäiendus olla sõnastatud nii, et karistatav oleks sümboolika kasutamine Ukraina vastast agressiooni toetaval viisil. Iga konkreetse sümboolika tähendust hindaksid politseinikud ja kohtunikud. Selline keeld võib olla ajutine, näiteks kehtida vähemalt sõja lõpuni ja mõned aastad pärast seda.

Semiootikust riigikogu liikme Mihhail Lotmani (Isamaa) sõnul ei ole märkide kandmise eest mõttekas karistada, kuid tuleks meelde jätta, kes näiteks Z-märki kannavad.

"Minu meelest need, kes kannavad sellist märki, on meie vaenlased ja vaenlast on parem näha, kui see, et me neid ei näe, nad on kuskil varjus," rääkis Lotman. "Putin saab praegu lüüa. Ja varsti need, kes praegu kannavad neid märke, hakkavad väitma, et nad kunagi midagi sellist ei ole teinud. Aga nad on teinud ja seda võiks me meelde jätta," ütles Lotman.