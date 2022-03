Eestlane Kiievi rindejoonel: ma ei näe, et raketid otsa saaks

Kiievi lähedal Makarivi linna külje all asuvas külas viibiv eestlane Rudo Puks rääkis ETV saates "Ringvaade" oma elust rindejoonel. Tema sõnul ei ole näha, et venelastel laskemoon lõppema hakkaks, nagu erinevad julgeolekueksperdid on prognoosinud.

Puks rääkis, et on umbes 30 kilomeetrit Kiievi äärelinnast, kus on kolmas kaitseliin ja kus toimuvad praegu kõige kõvemad lahingud. "Siin mõni kilomeeter eemal pommid kukuvad kogu aeg," ütles ta.

Puks rääkis, et ei ole tahtnud oma kodust lahkuda, aga kohvrid on siiski pakutud ja kui sõjategevus tuleb veelgi lähemale, on ta valmis ära sõitma.

Puksi sõnul ta pommiga pihta saamist ei karda. "Seda ma hästi ei usu, et see pomm pähe kukub. Ukraina on ikkagi väga suur maa ja see, et sa täpselt selle tabamuse saad, see tõenäosus on väga väike. Ise ei tohi rumal olla, kangelast mängida ei saa ja igale poole ei tohi oma nina ka toppida," lausus Puks.

Puks rääkis, et tema vallakeskus tehti viie pommiga maatasa. Poed on kinni või hävitatud, ütles ta.

"Siin käib selline lavka-kaubandus, talust-tallu. Õnneks on siin palju talumajapidamisi, loomi, vilja kartulit, hapukurki. Toitu on siin kõvasti," sõnas Puks.

Mees rääkis, et tema hinnangul jääb see sõda veel pikalt kestma. "Ei anna ukrainlased alla ja ei anna venelased alla. Siin ei ole lootustki. See on kindlasti pikk sõda. Ega 200 000 Vene sõdurit niisama lihtsalt välja ei tule," ütles Puks.

"Ma imestusega loen, et kohe saavad padrunid otsa. Mina küll ei näe, et siin padrunid või raketid otsa saaks. Täna ma kuulsin, et valgevenelased on ikkagi siin sees, aga Vene mundrites. Ja kõik varustusliin tuleb Valgevenest ikkagi sisse," rääkis Puks.

Puks ütles, et kui tema kodu Ukrainas peaks hävinema, siis hakkab ta mõtlema Eestisse naasmise üle.