Terras: kuna Ukraina sõjas on patiseis, on läbirääkimisteks võimalus

Euroopa Parlamendi saadiku, Eesti kaitseväe endise juhataja erukindral Riho Terrase hinnangul on Ukraina sõjas hakanud tõsisemate läbirääkimiste aeg kätte jõudma, kuna lahinguväljal on tekkinud patiseis.

Terras rääkis "Välisilmas", et USA ja Euroopa riigid ei soovi Ukraina sõjas otseselt sekkuda ning praegu on sõjas jõud tasakaalus. See näitab tema hinnangul, et võimalus on tõsisematel läbirääkimistel.

"Olukord on selline, et on tasakaalus jõud, mis tähendab, et ühelegi poole asi liikuma ei hakka. Täna Ukraina on natuke taktikaliselt edu saavutanud, mis võib olla ka sellest, et Venemaa grupeerub ümber, viib väga suurt kahju saanud üksusi välja, toob teise kohta juurde. Aga tänased märgid on sellised, et tundub, et on läbirääkimiste aeg hakanud vaikselt kätte jõudma," rääkis Terras.

"Vaatame, mis homme toimub. Ma usun, et siiski, kuna on patiseis mõlemalt poolt sõjaliselt, siis on läbirääkimisteks võimalus," viitas ta teisipäeval Türgis toimuvale järjekordsele läbirääkimistevoorule.

Terrase sõnul tooks lääneriikide otsene sekkumine sõtta lahenduse kiiresti. "Minu hinnangul peaks sekkuma, aga ma ei näe, et see kuskilt tuleb ja Eesti täna ei ole selleks võimeline," ütles ta.

Terras selgitas, et NATO iseenda kaitsmisel on väga võimekas ja alliansi ühtsus on ka viimaste aegade tugevaim. Sekkumine NATO-st väljaspool on tema sõnul aga väga keeruline. "Seda sellepärast, et USA valulävi ei ole veel käes. Seda me oleme näinud esimese maailmasõja ajal, kui kaua see aega võttis, seda oleme näinud teise maailmasõja ajal," rääkis ta.

"Aga kui see probleem lahendamata jäetakse, probleem nimega agressiivne Venemaa, kes tahab kõiki ümbruskonna riike endale allutada, siis praegu nad seda kindlasti teha ei suuda, nad on kõvasti ukrainlaste käest rappida saanud, aga tulevikus, umbes iga kaheksa-aastase välbaga oleme näinud, et sellised asjad toimuvad."

Terrase hinnangul on Biden Putiniga tehingu teinud

USA president Joe Biden on Venemaa presidenti Vladimir Putinit teravalt kritiseerinud, nimetades teda tapjaks ja lihunikuks. Terrase sõnul on Bideni sõnumid küll otsekohesed, kuid need ei ole tegudega tagatud.

Terrase hinnangul tahab Biden Putiniga siiski tehingut teha. "Ma arvan, et see diil on tehtud juba. Ma arvan, et lootus oli umbes samasugune nagu Gruusiaga, et "väike konfliktike", mis tuli ka kunagi välja, et ukrainlased annavad alla, vahetatakse režiim välja. Gruusia on täna endiselt eurooplaste jaoks päris aktsepteeritav partner, samas venelased kontrollivad kogu Gruusia võimuladvikut 100 protsenti. See oleks mugav lahendus olnud. Lihtsalt ukrainlased seda memo ei saanud," kommenteeris ta.

Terrase hinnangul sooviksid lääneriigid Ukraina presidenti Volodõmõr Zelenskit survestada, et ta lepiks teatud piirkondade kaotamisega, näiteks Donbassi kaotamisega Venemaale.