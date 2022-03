Biden: mu sõnad Putini lahkumise kohta oli moraalne nördimus

Bideni sõnul ei soovi ta oma sõnu tagasi võtta, vahendas The Guardian.

"Ma ei kutsunud üles ja ei kutsu ka praegu üles poliitilistele muudatustele. Ma väljendasin moraalset nördimust, mida tundsin, ega vabanda selle pärast," ütles Biden.

"Keegi ei usu, et ma rääkisin Putini kukutamisest, keegi ei usu seda. Ma väljendasin oma nördimust selle mehe käitumise üle," lisas ta.

USA välisminister Antony Blinken ütles pühapäeval, et Ameerika Ühendriikidel pole plaanis korraldada Venemaal võimuvahetust.

"Nagu me oleme korduvalt öelnud, meil pole strateegiat võimuvahetuseks Venemaal ega kusagil mujal. See otsus on iga riigi kodanike teha. See otsus on Vene inimeste teha," lausus Blinken.

Biden ütles laupäeval Poolas, et Putin ei saa võimule jääda.