Poola valitsus tahab keelata Vene kivisöe impordi

"Me ei taha, et selline import oleks enam võimalik, kuigi mõistame riski, mis on seotud sellega, et Euroopa Liit pole siiani selles suunas tegutsenud," rääkis Pjotr Muller Varssavis ajakirjanikele.

Reeglina peab kogu Euroopa Liit leppima kokku sanktsioonides ning Brüssel võib ühepoolselt tegutsevaid riike karistada.

Alates Venemaa sissetungist Ukrainasse 24. veebruaril on Poola kutsunud Euroopa Liitu üles lisama sanktsioonide paketti Vene fossiilsed kütused.

Euroopa Liidu liidrid kinnitasid möödunud reede õhtul lõppenud Ülemkogul oma kavatsust vabaneda võimalikult kiiresti Venemaa tarnitava nafta, gaasi ja kivisöe sõltuvusest, kuid konkreetset plaani selle saavutamiseks veel ei esitanud.