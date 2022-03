Narva tööstuspargis pandi sõja tõttu mitme ettevõtte ehitus seisma

Narva tööstuspargis tegutseb praegu seitse ettevõtet, mis pakuvad tööd umbes 700 inimesele. Lähiajal pidi algama veel viie ettevõtte ehitus, kuid arendused seiskas Venemaa vallutussõda Ukrainas.

Narva tööstuspargi eelis, paiknemine Euroopa Liidu ja Venemaa piiril, muutus korraga probleemiks.

"Loomulikult pole me enam nii köitvad ja mitte ainult ida vaid ka lääne investoritele. Selge, et oleme Vene Föderatsiooniga piirnev regioon ja see on muutunud kõrgendatud riskiga alaks," rääkis Narva tööstuspargi juht Vadim Orlov.

Muutus toimus kohe peale 24. veebruari. Investorid eeldavad stabiilsust ja selgust investeeringu tasuvuses, kuid seda praegu pole.

"Näiteks ei saa praegu Venemaa kodanik Eestisse viisat, e-residentsus on tühistatud, raha liikumine on arusaamatu, samuti ka kaupade liikumine. Sellist olukorda ei saa nimetada soodsaks investeeringukliimaks," rääkis Orlov.

Orlovi sõnul on loobujate seas nii kolmandate riikide kui Euroopa Liidu ettevõtjaid. Tööstuspargi hinnangul on investeeringud pausile pandud.

"Selliseid keeldumisi, et me päris enam midagi ei tee, pole seni olnud. Seiskunud on viis projekti, investeeringute mahuga ühtekokku pea 200 miljonit eurot ja umbes 700 töökohaga," rääkis Orlov.

Millal sõjast tingitud paus lõpeb, pole selge. Seni tegeleb Narva tööstuspark investorite ootel oma taristu arendamisega.