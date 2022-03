Alar Karis: soome keele õpe koolis võiks olla kohustuslik

President Alar Karis ütles intervjuus Soome ajalehele Helsingin Sanomat, et Soomes ja Eestis peaks vastastikku rohkem soome ja eesti keelt õppima ja koolis võiks see kohustuslik olla.

"On kahju, et me ei õpi teineteise keeli enam. See peaks olema koolis kohustuslik," ütles Karis ajalehele.

Karis avaldas kahetsust, et ka tema enda nõukogude ajal õpitud soome keele oskus on nõrgenenud.

Muidu kiitis Eesti president naaberriikide koostööd, märkides ära äsja valminud kolmanda Eesti ja Soome tuleviku koostöö raporti.

"Ja muidugi soovin, et soomlased käiksid sagedamini Eestis ja eestlased Soomes," ütles Karis.

Karis ütles, et ka, et Soome võimaluse aken NATO-ga liituda on üürike, mistõttu tuleb otsus ära teha. Soomlaste toetus NATO-le on ajaloo kõrgeim, üle 60 protsendi.