Ukraina põgenikud leiavad Eestis kiiremini töökoha kui Soomes

Eestisse on saabunud praegu umbes 27 tuhat Ukraina põgenikku. Umbes pooled neist on saanud elamis- ja tööloa, vahendas Yle.

Paljudel põgenikel on Eestis tuttavad, sõbrad ja sugulased. See oli üks põhjusi, miks näiteks Harkivist pärit Tatjana Podolskaja põgenes koos seitsmeaastase pojaga Eestisse.

Podolskaja jõudis Pärnu 7. märtsil. Tema sõber leidis talle kohe korteri ja kaks nädalat hiljem sai ta juba tööle minna. Nüüd on Podolskajal Eesti isikukood, mis tagab tööloa, tervishoiu ja tema pojal on võimalus koolis käia. Eestis on see kõik võimalik teha vähem kui tunniga, vahendas Yle.

Soomes võtab ukrainlastel elamisloa saamine aega mitu nädalat, et neil oleks võimalik riigis lõpuks tööle kandideerida.

Soome sisserändeameti juhi Jari Kähköneni sõnul peab elamislubade menetlemisele suunama rohkem ressursse.

Ameti hinnangul on praegu Soome saabunud ukrainlastest umbes 85 protsenti naised. 40 protsenti põgenikest on alla 18-aastased. Ametlikult otsib praegu Soomes peavarju umbes 15 000 Ukraina kodanikku, kellest umbes 20 protsenti on saanud elamisloa.

Suure tõenäosusega on Ukraina põgenikke Soomes veel rohkem, kuna paljud pole jõudnud end veel ametiasutustes registreerida.

Sisserändeameti hinnangul võib sel aastal Soome saabuda kuni 80 000 Ukraina kodanikku.