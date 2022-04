Moskvast naasnud Eesti diplomaat: paljudel on Venemaal endiselt šokk

Kuigi Venemaa ühiskonnas on paljudel endiselt sõja tõttu šokk, on sealse propagandamasina vastu tõesel informatsioonil raske saada, ütles Eestisse tagasi saabunud endine Moskva saatkonna asejuht Piret Reintamm Benno.

Alates 2016. aasta lõpust Moskva saatkonnas töötanud Reintamm Benno oli üks nendest diplomaatidest, kes Moskva poolt sümmeetrilise vastumeetmena riigist välja saadeti.

Ta jõudis Eestisse tagasi 1. aprillil. "Läinud neljapäeval kuskil pärastlõunal me koos perega asusime teele. Abikaasa, tütar. Moskvast piirini on umbes 12 tundi. Õhtuks jõudsime Pihkvasse, seal olime öö ja järgmisel päeval enne kella 12 läksime üle piiri, tulime tagasi Eestisse," rääkis Reintamm Benno.

Reis läks tema sõnul libedalt, kuigi väljasaadetud kolleegidel on olnud juhuseid teatud ahistamisest. "On kuulda olnud, et on tee peal juhtunud üht-teist. Meil mingit draamat ei olnud, keegi meid ei ahistanud, kuigi oli ka sedasorti hirme," sõnas Reintamm Benno.

Reintamm Benno ütles, et suurem osa diplomaatidest on Moskvas alles ja tööl. "Moskva on meie kõige suurem kahepoolne saatkond. Neil on seal hulk diplomaate, hulk Eestist lähetatud töötajaid, kellel ei ole diplomaadi staatust ja enamus neist on veel seal kohapeal," märkis ta.

Sõjale ei ole ratsionaalset seletust

Saatejuht Owe Petersell küsis, kas Venemaa inimestel on ka küsimus, miks pidi Venemaa üldse ründama Ukrainat.

"Ma arvan, et see küsimus on. Ma eile lugesin veel õhtul mitmeid materjale ja see sõna, mida kasutati hästi palju kohe pärast 24. veebruari, kui invasioon algas, on šokk. Ja seda sõna "šokk" inimeste meeleseisundi kohta kasutatakse endiselt. Nüüd on ju juba üle kuu aja möödas ja see ei ole muutunud. Küsimus "miks?" on selles mõttes väga õigustatud," vastas Reintamm Benno.

Reintamm Benno tunnistas, et kuulus inimeste hulka, kes arvasid, et sõjaks ei lähe. "Ma jagasin täielikult nende analüütikute arvamust, kes ütlesid, et sõjaks ei saa minna, kuna see on Venemaale nii pööraselt kahjulik nii poliitiliselt, majanduslikult, ühiskondlikult, igas võimalikus mõttes. Ja nagu me täna näeme, siis nendel analüütikutel oli 100 protsenti ja rohkemgi õigus. Aga see ei seganud. Ma lähtusin niisugusest ratsionaalsest lähenemisest. Paraku selle otsuse langetas inimene, kes ei lähtu sellest ratsionaalsusest, mida meie nimetame ratsionaalsuseks," rääkis Reintamm Benno.

Vene narratiivi järgi sõdib Venemaa Ukraina pinnal läänega

Saatejuht Petersell küsis veel, kas Venemaa propagandamasin on teinud ära nii kõva töö, et suur osa venelastest arvabki, et ukrainlased on koletud inimesed, kes tuleb maa pealt pühkida.

"See on natukene diferentseeritum. Tulles tagasi selle fakti juurde, kui tihedalt ja lähedalt on seotud Vene ja Ukraina ühiskond juba selle läbi, et hästi palju inimesi on suguluses omavahel, väga palju Ukraina päritolu inimesi elab Venemaal, töötab Venemaal, sõprussidemed, kõik sellised asjad. Seda ei ole võimalik kustutada. Aga siis keskendutakse mingitele väidetavatele gruppidele, seal on mingid natsionalistid, mingid sõjardid, hullunud bandeeralased, Aasovi pataljon. Et siis nagu nemad on vaenlane," rääkis Reintamm Benno.

"Aga laiemas filosoofilises plaanis levitatakse Venemaal seda mõtet, et Ukraina on lihtsalt lahingutanner, aga võitlus käib ju Ameerika ja kollektiivse läänega Venemaa elu eest või hinge säilitamise nimel. Selline on see filosoofiline mõte selle taga," lisas ta.

Rääkides Butša sõjakuritegudest, ütles Reintamm-Benno, et asjaolu, et Vene meedia nendele sündmustele reageerib, näitab seda, et järelikult liigub kuskil ka alginfo. "See teadmine, et on toimunud hirmsad vägivallaaktid tsiviilisikute vastu, on kindlasti olemas. Küsimus on selles narratiivis, mida müüakse Vene ühiskonnale, ehk meie need ei olnud, need oli keegi teine," sõnas diplomaat.

Sanktsioonid tahavad saada aega

Sanktsioonide kohta ütles Reintamm Benno, et kuna Venemaal on olemas nii tugev finantsiline varu, on sanktsioonide mõju raske märgata.

"Ma arvan, et sellised tõsised sanktsioonid gaasi ostmisest loobumine, energiakandjate ostmisest loobumine, tehnoloogia impordi keelamine tahab aega," lausus Reintamm Benno.

"On ju külmutatud Venemaa kullavarud jne, aga neil on veel. Selles mõttes ei ole sellest üleöö abi. See kõik tahab aega. Üleöö võib lahkuda Venemaalt Starbucks või H&M, aga me kõik saame aru, et need on sümboolsed sammud ja ühiskonna alustalasid sellised asjad ei kõiguta," rääkis ta.

Reintamm-Benno ei osanud öelda, mis teda tööalaselt ees ootab. Ma töötan endiselt välisministeeriumis. "Loodetavasti tulevad huvitavad pakkumised," ütles ta lõpetuseks.