WSJ: rikkad venelased peidavad oma varanduse nüüd Türki

Ajaleht The Wall Street Journal kirjeldab, kuidas rikkad venelased viivad oma raha nüüd Türki. Venelased otsivad oma rahale uut kindlat varjupaika.

Türgist on saanud uus venelaste varanduse varjupaik, sadamates on oligarhide jahid. Noored ettevõtjad lendavad kohale Moskvast, kaasas sularaha täis kohvrid.

Ankara mõistis hukka Venemaa sissetungi Ukrainasse, kuid Türgi pole liitunud Moskva-vastaste sanktsioonidega. Türgi president Recep Tayyip Erdogan tahab kaitsta riigi majandust.

Türgi on üks väheseid riike, kuhu saab Moskvast otse lennata. Paljud venelased kolivad Istanbuli või mõnda rannikuäärsesse kuurorti.

Türgi vajab hädasti välisvaluutat, riiki räsib kiire hinnatõus. Türgi liir kaotas viimase kolme kuu jooksul 45 protsenti oma väärtusest dollari suhtes. Venemaa raha sissevool võib aidata nüüd Trügi majandust.

Türgi kodakondsuse saamiseks tuleb riigi kinnisvarasse investeerida 250 000 dollarit. Istanbuli kinnisvarafirma Golden Sign tegevjuhi Gül Güli sõnul on viimase kuu jooksul venelastest saanud tema peamised kliendid.

"Venelased ostavad tavaliselt sularaha eest korraga neli korterit. Praegu on kümnest müüdud korterist kuus-seitse venelaste poolt ostetud. Need venelased on tavaliselt ärimehed, mõned ka oligarhid," ütles Gül.

Türki viis viimaste nädalate jooksul oma jahid ka kuulus oligarh Roman Abramovitš. Türgi sadamas on ka Venemaa endise presidendi Dmitri Medvedevi jaht, teatas The Wall Street Journal.

Paljud Venemaalt lahkuvad inimesed on noored, kes kardavad, et neid võidakse kutsuda sõjaväkke. Venemaa valitsus on kehtestanud riigis ka karmid kapitalikontrollid.

"Ma ei taha, et minu raha kasutatakse ukrainlaste tapmiseks. Kui ma ei saa süsteemi muuta, eemaldan end süsteemist," ütles 25-aastane Venemaalt pärit disainer.

"Tehnoloogiafirma Yandex, kommertspank Tinkoff ja tarkvafirma DataArt on Türki saatnud üle tuhande töötaja. Umbes 900 Yandexi töötajat lendas vahetult pärast sõja puhkemist Türki," ütlesid asjaga kursis inimesed ajalehele The Wall Street Journal.