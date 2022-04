Tallinn soovib riigilt saada keelatud artistide nimekirja

Kuigi korraldaja pole seni nii otsustanud, on paljud, sealhulgas Tallinna linn, avaldanud arvamust, et Putini-meelse Vene estraaditähe Filipp Kirkorovi maikuusse plaanitud kontserdi võiks ära jätta.

Tallinn ei soovi Kirkorovi kontserdi jaoks korraldajatel Tondiraba jäähallis üüripinda pakkuda, kuid see ei takista kontserdi korraldamist mõnel muul, eraettevõttele kuuluval pinnal, ütles Tallinna abilinnapea Kaarel Oja välisminister Eva-Mari Liimetsale saadetud kirjas. Seetõttu peaks riik kehtestama sissesõidukeelu isikutele, keda ei soovita Eestis esinemas näha.

Oja tõi näiteks Läti ja Leedu, kus on juba olemas praktika, et mitmel Venemaa avaliku elu ja kultuuritegelasel on sissesõit riiki keelatud.

"Mitmetel riiki sissesõidukeelu saanud meelelahutustegelastel oli planeeritud avalike esinemisi, mis sissesõidukeelu tõttu ära jäid. Rõhutame, et see on tuginenud alati riiklikul tasemel tehtud otsustele, sest sissesõidukeelu kehtestamine on ainus võimalus seatud eesmärki (sündmuste mitte toimumist) saavutada. Ka Eesti vabariigi õiguskorras on olemas vajalikud ja kohased vahendid selliste sanktsioonide kehtestamiseks," kirjutas Oja.

Oja sõnul soovib Tallinn, et valitsus kehtestaks sissesõidukeelu ja rahvusvahelised sanktsioonid isikutele või koostaks nimekirja neist, kellega ei ole nende avalikke viha õhutavaid väljaütlemisi ja selgelt väljendatud sõda toetavat meelsust arvestades võimalik Eesti Vabariigi territooriumil koostööd teha.

Oja märkis, et kohalikud omavalitsused, meelelahutusasutused ja kultuurikorraldajad soovivad selget ja riiklikult kujundatud seisukohta ning otsuseid, milliste Venemaa sõjalist tegevust õigustavate isikute tegevus on piiratud.

"Enim on praeguseks saanud kõlapinda Tondiraba spordikeskusesse 27. maiks kavandatud Filipp Kirkorovi kontsert. Avalikkuses on eelnimetatud ja mitmete teiste sarnaste ürituste suhtes väljendatud tugevat vastumeelsust ning tuhandete allkirjade kogumise kaudu kutsutud üles üritusi mitte lubama," märkis Oja.

Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsev ütles märtsi lõpus Pealinnale, et Tallinna hinnangul ei ole praegusel ajal ei sobi see kontsert ja selle läbi viimine Tallinnas ning korraldajaga peetakse läbirääkimisi.

Kirkorovi kontserdi korraldamise vastasele petitsioonile andis oma allkirja üle 6000 inimese.