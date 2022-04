Ukraina loodab saada EL-i kandidaatriigi staatuse juunis

Ukraina Euroopa ja Euro-Atlandi integratsiooni asepeaminister Olga Stefanišõna loodab, et Ukraina saab Euroopa Liidu kandidaatriigi staatuse juba juunis.

Stefanišõna ütles, et Ukraina on valmis liikuma kiiresti oma taotlusega saada Euroopa Liidu liikmeks, vahendas The Guardian.

"Ukraina sai EL-i liikmesuse küsimustiku. Me oleme juba teinud palju ettevalmistustööd, seega oleme valmis kiiresti edasi liikuma. Loodame saada kandidaatriigi staatuse juunis. See on osa meie taastumisest ja võidust Vene agressori üle, kes tahab pöörata ümber Ukraina demokraatlikku kurssi," kirjutas asepeaminister sotsiaalmeedias.

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen lubas reedel Kiievis kiirendada Ukraina Euroopa Liidu liikmeks saamise protsessi. Von der Leyen ulatas pressikonverentsil Ukraina presidendile Volodõmõr Zelenskile küsimustiku, mis on aluseks Kiievi liikmesuse üle otsustamisel.

"Selle arvamuse kujundamine ei ole aastate küsimus nagu tavapäraselt, vaid ma arvan, et nädalate küsimus," ütles von der Leyen.

Zelenski ütles, et annab vastuse nädala pärast.