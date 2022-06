Von der Leyen: EL annab oma arvamuse Ukraina liitumissoovile nädala pärast

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ütles laupäeval Ukraina presidendile Volodõmõr Zelenskile, et komisjon kujundab järgmise nädala lõpuks oma arvamuse Ukraina Euroopa Liiduga liitumise soovi kohta.

Von der Leyen andis Kiievis viibides Zelenskiga ühise pressikonverentsi. Von der Leyen ütles, et laupäevased arutelud Zelenskiga võimaldavad Euroopa Komisjonil "lõpetada oma hinnangu koostamine järgmise nädala lõpuks".

Komisjoni hinnang on aga alles esimene samm pikas protsessis. Kõik 27 EL-i liikmesriigi valitsust peavad nõustuma Ukrainale kandidaatriigi staatuse andmisega. Pärast seda toimuvad põhjalikud läbirääkimised reformide üle, mida Kiievilt nõutakse enne liikmeks saamist.

Von der Leyen ütles Zelenskile, et kuigi Ukraina on teinud edusamme haldus- ja muude reformidega, on veel palju teha.

"Te olete teinud õigusriigi tugevdamiseks palju, aga endiselt on vaja täide viia reforme, näiteks võitluses korruptsiooniga," rääkis von der Leyen pressikonverentsil.

Zelenski ütles, et komisjoni vastus võib määrata ära selle, kas Euroopa projektil on üldse tulevikku.

"Venemaa sihtmärk on kogu Euroopa ning Ukraina on üksnes agressiooni esimene etapp. Seetõttu võib olla EL-i positiivne otsus Ukraina avalduse kohta omakorda positiivne vastus küsimusele, kas Euroopa projektil on üldse tulevikku," rääkis president.