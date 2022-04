Von der Leyen lubas kiirendada Ukraina EL-i liikmeks saamise protsessi

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ja Euroopa Liidu välisasjade kõrge esindaja Josep Borrell pidasid Kiievis kõnelusi Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga.

Von der Leyen ja Borrell käisid ka Butšas, kus Vene okupandid tapsid sadu tsiviilisikuid.

Von der Leyen lubas Ukrainale kiirendatud protsessi EL-iga liitumiseks. Von der Leyen ulatas Zelenskile küsimustiku, mis on aluseks EL-ile Kiievi liikmesuse üle otsustamisel.

"Selle arvamuse kujundamine ei ole aastate küsimus nagu tavapäraselt, vaid ma arvan, et nädalate küsimus," ütles ta.

Zelenski ütles, et annab vastuse nädala pärast.

Euroopa Liidu kõrged esindajad lubasid ka, et Venemaa president maksab selle sõja eest väga kallist hinda.

"Me oleme juba andnud ja anname edaspidi pihta Putinile karmide sanktsioonidega, mis süstemaatiliselt hävitavad tema finants- ja majanduslikku baasi. Oleme talle varem öelnud, et hind saab olema ülikõrge. Ja nüüd näitame, et ühtselt ja tohutu majandusliku mõjujõuga me suudame Putinile tõesti haiget teha kõige haavatavamas kohas ja see on tema majanduslik ja rahaline alus selle sõja juhtimisel," rääkis von der Leyen.