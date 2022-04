Koalitsioon ei jõudnud lisaeelarves kokkuleppele

"Lisaeelarvega liigume sellises tempos, et loodetavasti selle nädala lõpuks on sisuliselt kõik kokkulepped sõlmitud ja aprilli jooksul on see võimalik riigikogule üle anda," lausus Pentus-Rosimannus.

Lisaeelarve mahtu pole veel paika pandud ning see jääb 600 ja 800 miljoni euro vahele. "On veel detaile, mis täpsustuvad, seetõttu on vara lõplikest numbritest rääkida," ütles rahandusminister.

Praegu on selge, et lisaeelarve jaguneb kolme suurema valdkonna vahel, lisas ta. Energiajulgeolekuga seotud kulud ulatuvad 200 miljoni euro juurde, selle sees on gaasi- ja kütusevaru loomine, LNG-terminali rajamine (ligikaudu 30 miljonit eurot) ja energiasäästu investeeringud, ütles rahandusminister.

Teiseks suureks valdkonnaks on riigikaitse, mis saab samuti suurusjärgus 200 miljonit eurot. Selle sisse jäävad nii elanikkonna kaitse kui sõjalise kaitse tugevdamine.

Kolmas suurem valdkond (ligikaudu 70 miljonit eurot) on Ukraina sõja mõjude vahetute tagajärgedega tegelemine, ütles Pentus-Rosimannus, kelle sõnul tähendab see Eesti haridussüsteemi raha suunamist. Raha saavad eestikeelsed koolid ja lasteaiad, kes peavad sõjapõgenikele kohti pakkuma.

Sõjapõgenikele varjupaiga ja elukohtade pakkumine saab lisaeelarves ligikaudu 50 miljonit eurot.

Lisaeelarves on ette nähtud ka ühekordsed toetused sügist silmas pidades, millest rääkis esmaspäeval ka Keskerakonna fraktsiooni esimees Jaanus Karilaid.

Pentus-Rosimannuse sõnul saab praeguse plaani järgi olema raskustesse sattunud sihtrühmadele kaheosaline lahendus. Esiteks tõstetakse toimetulekupiiri 150 eurolt 200 eurole, teiseks jagatakse pensionäridele ja lastega peredele sügisel ühekordset toetust.

Rahandusministri sõnul on toetuste lõplik suurus veel arutlusel, kuid pigem saab ühekordsete toetuste kogusumma olema lisaeelarves 30 miljonit, sama palju nõuab lisaeelarves ka toimetulekupiiri tõstmine.

"See on ühekordne toetus ja selleks juhuks, kui sügisel on energiahinnad samal tasemel kui eelmisel sügistalvel ja üleüldine hinnatõus ei näita leevenemise märke," ütles rahandusminister.