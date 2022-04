Tallinn ei suuda tänavu alustada Peterburi tee rekonstrueerimist

Kerkinud ehitushinnad ja materjalide puudus on segi löönud Tallinna selle aasta teeehitus- ja remondikavad: lähipäevil peaks selguma Jõe ja Pronksi tänava rekonstrueerimise maksumus, kuid juba praegu on selge, et Peterburi tee remont tänavu ei alga.

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart tunnistas, et kõiki kavandatud ehitusobjekte kindlasti sellel aasta käsile võtta ei jõua, sest ehitushinnad on niivõrd palju kasvanud. Kõlvarti sõnul saavad hinnatõusu heaks indikatsiooniks Jõe ja Pronksi tänava renoveerimishanke pakkumised, mille tähtaeg oli 11. aprill.

Ka abilinnapea Vladimir Svet ütles, et Jõe ja Pronksi tänava ümberehitamise hinnapakkumiste pealt on võimalik teha esialgne nimekiri objektidest, mida sel aastal üldse on võimalik alustada. Kõlvarti sõnul tuleb teha ilmselt ka lisaeelarve, millega muudetakse ehitatavate objektide nimekirja ja nende maksumust.

"Me ei tea, kas teedeehitus läheb kallimaks 15, 25, 100 või 150 protsenti. Kui hinnatõus on selgunud, siis saame kevade lõpuks paika nimekirja objektidest, mis üldse töösse antakse," tunnistas Svet.

Esialgne kava nägi ette, et Peterburi tee rekonstrueeritakse aastatel 2022-2024. "Kuid juba praegu on näha, et selles tempos me edasi liikuda ei suuda. Ka ei suuda me tervet objekti korraga ehitada. Variant on alustada rekonstrueerimist osaliselt kesklinnapoolsest lõigust Majaka tänavalt kuni Väike-Paala tänavani," ütles Kõlvart.

Abilinnapea Svet ütles, et Peterburi tee esimese lõigu remont kulgeb vahetult Rail Balticu reisiterminali ehitusega, millele rajatakse ka juurdepääsuteed. Tema sõnul on mõistlik need korraga valmis ehitada.

Väike-Paala tänavast Väo ristmikuni soovitakse aga aeg maha võtta. Esiteks on Peterburi tee äärsete äride ja kinnistute omanikud esitanud palju ettepanekuid tulevase uue maantee mahasõitude osas ja endiselt pole ka selgust Smuuli tee ristmiku lahenduse suhtes.

"Ei hakka varjama, et igasuguste tunnelite ja viaduktide rajamine on keeruline küsimus, sest esiteks tuleb arvestada nende sobivust linnaruumi ja teiseks nende ehitamine mõjutab objekti lõppmaksumust kõige enam. Lõplik vastus sõltub meie majanduse tulevikuväljavaadetest ja ehitushindadest," tunnistas Svet.

Lisaks on veel ebaselge Tallinna väiksese ringtee ehitus, sest see peaks alguse saama just Smuuli tee pikendusest ning suunduma tunneli kaudu lennuvälja alt läbi Tartu maanteele. See tunnel oleks umbes kilomeetri pikkune ehk kolm korda pikem Järvevana tee Ülemiste tunnelist.

"Meie algne eesmärk oli hiljemalt aastaks 2025 Peterburi tee täiesti korda teha, nii me ju tallinlastele enne valimisi lubasime. Kuivõrd meil õnnestub seda eesmärki täita, seda näitavad eelseisvad kuud," märkis abilinnapea.

Svet rõhutas, et rekonstrueerimata Peterburi tee lõigule ajutist remonti teha pole mõtet, kuna tegemist on betoonplaatidega ning nendele hooldusremonti teha on üpris keeruline. "Vahepealset poolvarianti me tegema ei hakka, ootama vajadusel lihtsalt kauem," rõhutas Svet.

Svet toonitas, et hoolimata hindade kallinemisest jätkub kindlasti raha tänavate hooldusremondiks. "Kuigi lõppev muutlike ilmadega talv oli teedele erakordselt halb, siis viimaste aastate remonditööde tõttu on pilt isegi üllatavalt hea," väitis Svet.