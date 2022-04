Sinisalu: sõda Ukrainas pole Eesti sees olukorda hullemaks muutnud

Sinisalu sõnul mõjutasid mingi aja Vene luure tegevust pandeemiaaegsed piirangud ja sama võib öelda uute piirangute kohta, mis on seotus Venemaalt ja Venemaale liikumisega, kuid luureteenistusi see pikalt vaiksena ei hoia.

"Luure ei oota kunagi asjade kulgemist, vaid püüab olla paindlik ja jätkata ülesannete täitmist. (Koroonapandeemia ajal) oli selliseid hetkelisi hingetõmbepause ja ümbermõtestamist. 2021. aastaks väga paljud asjad olid juba muutunud ja uued sidepidamisviisid leitud," lausus Sinisalu.

Sõda Ukrainas pole Eestis olukorda hullemaks muutnud, kuid Vene mõjutustegevus on endiselt aktiivne.

"Nad on päris aktiivsed, teine asi, kui edukad nad selles on. Püütakse mõjutada erinevaid gruppe, on see näiteks majandussektor, kultuurivaldkond, poliitika, need Vene kodanikud, kes elavad Eestis. Väga palju mõjutust tuleb Eestisse hoopis ingliskeelse maailma kaudu," lausus Sinisalu.

Sinisalu sõnul suudab Vene propaganda võrgustike kaudu mõjutada näiteks Ameerikas ja Euroopas paremäärmuslasi. "Kust jõuavad meieni seisukohad, et Venemaa kaitseb kristlikke konservatiivseid väärtus, see oli enne sõja algust ja Covidi ajal teemaks. Nii mõnedki nägid Venemaad kui liitlast traditsiooniliste kristlike väärtuste tagamisel. Nüüd näeme, et sõda on kõik alasti võtnud ja et see on kõik butafooria olnud," rääkis Sinisalu.

Seega ei saa Sinisalu sõnul väita, et Vene luure tegevus pole olnud edukas. "Mingites sektorites on edukas, mingites mitte. Kui hästi mustvalgelt öelda, siis Eesti ühiskond on väga tugev, et vastu panna otsesele Vene propagandale. See, mis tuleb kaudselt lääne kaudu ringiga, selles osas ei pruugi me ohte hoomata ja tajuda;" lausus ta.

Sinisalu sõnul kipuvad näiteks kõikvõimalike vandenõuteooriate austajad, sealhulgas mõnedki vaktsiinivastased, kergemini omaks võtma nii-öelda alternatiivseid teooriaid selle kohta, kes Ukraina sõja ikkagi põhjustas ning miks tuleks selles küsimuses Moskvat uskuda.

"Võib aimata, miks see nii on, aga kuni pole neid inimesi seotuses Vene eriteenistustega vangi pandud, ei tahaks kellelegi näpuga osutada. Eks aastate pärast arhiivimaterjalid näitavad, kuidas asjad on kulgenud. Ei maksa üle tähtsustada Vene eriteenistuste võimeid ja ei maksa alahinnata inimliku rumalust ja lollust," lausus Sinisalu.

Kaitsepolitsei avaldas teisipäeval iga-aastase aastaraamatu, kus muu hulgas märgitakse, et Eestis ei teadvustata mitmeid julgeolekuohte piisavalt ning riigisaladuse kaitseks napib vahendeid.