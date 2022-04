Kapo: uus võimalik oht on paremäärmuslik terrorism

Venemaa aastakümneid kestnud mõjutustegevuse kõrval on üheks uueks Eesti ühiskonna turvalisust ohustavaks teguriks saanud paremäärmusliku terrorismi võimalus, ütleb kaitsepolitsei (kapo) oma aastaraamatus.

"Kahjuks tuleb meil rohkesti tähelepanu pöörata paremäärmuslastele, kelle tegevus on rohkem küll sümboolne ja sotsiaalvõrgustikes aktiivne, kuid halbade tegurite koosmõju korral võib tuua kaasa rünnakud inimeste elu, tervise ja vara vastu – siin me räägime potentsiaalsest paremäärmuslikust terrorismist," kirjutab kapo peadirektor Arnold Sinisalu aastaraamatu sissejuhatuses.

"Ohu ennetamise kontekstis ongi viimaste aastate ohtlikem areng /---/ terrorismi õhutava nn Siege'i kultuuri jõudmine Eestisse," seisab teisipäeval avalikustatud raamatu põhiseaduslikku korra kaitset käsitlevas osas.

Seal selgitatakse, et Siege'i liikumine on saanud nime USA paremäärmuslase James Masoni 1980. aastatel avaldatud artiklisarja järgi, mille põhitees on terrorirünnakute kaudu ühiskonna kokkuvarisemise kiirendamine ja sellele järgnev rassisõda. Teooriat, mida paremäärmuslased algul liiga äärmuslikuks pidasid, asusid levitama noorema põlvkonna paremäärmuslased aastatel 2011–2017 tegutsenud rahvusvahelises internetifoorumis Iron March.

"Sealt said alguse mitmed vägivalda propageerivad rühmitused, mille liikmeid on süüdi mõistetud nii mõrvade kui ka terrorikuritegude eest. Foorumi looja ja eestvedaja oli Venemaa Välisministeeriumi Moskva Riiklikus Rahvusvaheliste Suhete Instituudis (MGIMO) õppinud Vene kodanik Ališer Muhhitdinov. Tema kirjutatud raamatut, mis õigustab ja ülistab vägivalda, on leitud ka Eesti paremäärmuslaste valdusest," tõdeb kapo.

Kaitsepolitsei selgitab, et erinevate äärmuste ärakasutamine on kooskõlas Vene sõjalise doktriiniga, mis näeb ette sõjaliste, poliitiliste, majanduslike, informatsiooniliste ja teiste mittesõjaliste meetodeite rakendamise konfliktides, kasutades selleks ära elanikkonna protestipotentsiaali.

Ühe näitena, kuidas Venemaa võib paremäärmuslasi kasutada Eesti julgeoleku kahjustamiseks, toob kaitsepolitsei välja juhtumi 2015. aastast, kui Sinimägede lahingus langenute mälestusüritusel proovis osaleda provokatiivselt tätoveeritud

Peterburi paremäärmuslane, et siis hiljem Eestit avalikult natsismi toetamises süüdistada. 2021. aasta veebruaris võis aga Tallinna vanalinnas koos "Surematu polguga" näha venekeelseid Eestist pärit skinhead'e, kes osalesid Vene opositsionääri Aleksei Navalnõid laimaval meeleavaldusel Venemaa saatkonna ees.

Siege'i ideoloogia on viinud massimõrvadeni

Kapo toob ka esile, et Iron Marchi netifoorumis levitatud Siege'i ideoloogia ohtlikkust näitab ka see, et seda järgisid terrorirünnakute korraldamisel massimõrvarid 2019. aastal nii Uus-Meremaal kui ka USA-s.

"Viimaseid omakorda seavad endale eeskujuks Siege'i kultuuri pooldajad üle maailma, sh Eestis," lisatakse aastaraamatus.

Kapo ülevaate kohaselt on Siege'i ideoloogia suunatud tõrjutud noortele, kes on oma muredega üksi jäänud. Neis õhutatakse viha teatud ühiskonnagruppide vastu ning lubatakse natsistliku tegevusega kaasnevat kangelase staatust.

"Gruppide liikmed ei pruugi päriselus kohtuda ja virtuaalmaailmas tekkinud väärkujutelmade mõjul võib mõni liige asuda plaanima rünnakut päriselus. Ohtlikum on see noorte ja vaimselt ebastabiilsete isikute puhul, kel võib lisaks olla huvi või ligipääs (oma vanemate) seaduslikele relvadele," tõdeb kapo.

Kaitsepolitsei rõhutab, et sellistes jututubades osalevad ka Eesti noored, kes on seal levitanud vägivaldset propagandat ja värvanud uusi liikmeid.

Ohtude ennetamiseks pidas kaitsepolitsei 2021. aasta oktoobris kinni kaks noormeest, kes olid seotud Ühendkuningriigis terroristlikuks kuulutatud organisatsiooniga Feuerkrieg Division ja kellele on esitatud kahtlustus terrorikuritegude toimepanemisele üleskutsumises ja ähvardamises.