Vaata uuesti: Zelenski videopöördumine riigikogu ees

Riigikogu esimees Jüri Ratas ütles, et Ukraina sõdurid ja Ukraina rahvas näitavad üles erakordset vaprust sõjas Venemaa agressiooni vastu. "Seejuures ei tohi me unustada, et see on ka võitlus kogu Euroopa rahu ja väärtuste eest, mistõttu tuleb meil Ukrainat igakülgselt toetada," märkis ta.

"Eesti jätkab sõjalise, poliitilise, majandusliku ja humanitaarabi andmist Ukrainale ning ma tunnustan igat Eesti inimest, kes on Ukrainat ja ukrainlasi aidanud."