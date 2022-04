Õiguskantsler nõustus Korbilt saadikupuutumatuse võtmisega

Madise saatis teisipäeval riigikogu esimehele kirja, milles teatab, et soovib esitada riigikogus ettekande Korbi saadikupuutumatuse äravõtmiseks 19. aprillil, vahendas ERR-i venekeelne uudisteportaal.

Riigiprokuratuur saatis õiguskantslerile taotluse Korbilt saadikupuutumatuse äravõtmise kooskõlastamiseks märtsi keskel, seaduse kohaselt peab õiguskantsler ettepaneku riigikogule esitama või tagastama peaprokurörile ühe kuu jooksul.

Riigikogu liikmele ei saa esitada süüdistust enne, kui temalt on võetud saadikupuutumatus, selgitas riigiprokuratuuri esindaja Kairi Küngas.

"Riigikogu liikmetel on saadikupuutumatus ning seetõttu ei saa neile enne selle äravõtmist süüdistust esitada. Saadikupuutumatuse äravõtmiseks teeb riigi peaprokurör taotluse õiguskantslerile, kes selle taotluse alusel saab riigikogule teha ettepaneku liikme immuniteedi äravõtmiseks. Alles seejärel, kui õiguskantsler on riigikogule ettepaneku teinud, riigikogu liikmed on selle üle hääletanud ja saadikupuutumatuse äravõtmise kasuks otsustanud, saab prokuratuur süüdistuse esitada. Seega hetkel ei ole võimalik öelda, kas ja millal saame süüdistuse esitada", ütles Küngas ERR-ile.

Riigiprokuratuur kahtlustab Korbi teise astme kuriteos. Kahtlustuse kohaselt leppisid ärimees Hillar Teder ja toonane Keskerakonna peasekretär Korb 2020. aastal kokku, et Teder annetab aasta jooksul Keskerakonnale miljon eurot ning Porto Franco saab Tallinnalt sobiva hinnaga võimaluse juurdepääsuteede rajamiseks.