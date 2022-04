Zelenski palus Eestilt abi küüditatud ukrainlaste päästmisel

Zelenski rääkis, et Ukrainat rünnanud Venemaa on deporteerinud üle 500 000 ukrainlase. "Seda on rohkem kui elanikke Tallinnas. Neilt võetakse ära dokumendid ja telefonid, et ära hoida nende võimalus tagasi tulla või põgeneda. Lapsed võetakse ära vanematelt ja antakse adopteerimiseks Vene peredele," kirjeldas Zelenski.

Ukraina president viitas sellele, et sama on ka Eesti rahvas kogenud 1940ndatel aastatel Nõukogude okupatsiooni ajal.

"Peame tegema rohkem, et peatada Euroopa taandumine nagu toimus 1940ndatele aastatel, kui ka teie jäite ilma oma riigist," ütles Zelenski. "Kutsun teid leidma Euroopa tasandil instrumente, mis mõjuksid Venemaale ja tooks tagasi deporteeritud inimesed. Kuni Venemaa ei too tagasi neid inimesi, neid lapsi, ei tohiks ta saada mingit raha Euroopalt. Euroopa Liit peab kasutama selleks oma mõjujõudu," ütles Ukraina liider.

Zelenski hinnangul peaks Euroopa Liit selleks, et mitte anda Venemaale täiendavalt vahendeid, mida see saab kasutada sõjapidamiseks, kehtestama veelgi karmimad sanktsioonid, kuna need on praegu ainus instrument, millega saab Venemaa juhtkonda mõjutada.

"Kutsun teid kaasa aitama uue sanktsioonide paketi kehtestamisele, et blokeerida kõik Vene pangad, et viiksite sanktsioonide paketti naftatarned. Vaja oleks naftaembargot kogu EL-i tasandil," rääkis Ukraina president.

Sõjakuriteod vajavad uurimist ja süüdlased karistamist

Zelenski kirjeldas ka Vene vägede sooritatud kuritegusid Ukrainas.

"Juba praegu on teada tuhandetest tapetud ja piinatud inimestest, Vene väed on teadlikult hävitanud varjendeid, haiglaid ja toiduvarusid. Pole olemas julmust, mida Vene sõdurid pole selle sõja 49 päeva jooksul teinud," rääkis Ukraina president. Ta kirjeldas, kuidas Venemaa kasutab tsiviilelanike vastu fosforpomme, mis on rahvusvaheliste lepetega keelatud. "See on terror tsiviilelanikkonna vastu," tõdes ta.

Seetõttu kutsus Zelenski ka Eestit toetama sõjakuritegude uurimist.

"Palun teil ühineda töörühmaga, mis on loodud sõjakuritegude uurimiseks. Siin on hädavajalik ka tehniline abi," lisas ta.

Zelenski sõnul saab Venemaa selliselt käituda, kuna tunneb end karistamatult ja kasutab ära oma privileege rahvusvahelistes organisatsioonides, mille ta on okupeerinud. Teisalt ei usu Venemaa juhtkond, et Euroopa suudaks Venemaa vastutusele võtta ja ta rahule sundida.

"On põhimõtteliselt oluline, et uus põlvkond Vene mõrtsukaid vastutaks ning me ei peaks neid pärast taga otsima mujal maailmas tehtud sõjakuritegude eest, ka selliste eest, mis on sooritatud Eesti, Lätis, Leedus või Poolas," rõhutas Zelenski.

Praegu Venemaa peetav sõda Ukrainas on oht kogu Euroopale ja tsiviliseeritud maailmale, mis sooviks normidel, mitte jõul põhinevat korda, rääkis Ukraina president. Sõda on viinud meid olukorda, mis on võrreldav 20. sajandi kõige pimedama ajastuga ning Vene revanšism on hävitanud kõige selle hea, mis 30 aastaga on loodud, rääkis Zelenski.

"Kõik, kes on valinud vabaduse 20. sajandil, peavad seda kaitsma ka 21. sajandil," rõhutas Ukraina president.

Ta tõi ka esile Venemaa juhtkonna sõnumid oma riigi elanikele, milles ei välistata ka tuumarelva kasutamist ning sellest, et vallutada võidakse ka teise Euroopa riike. "Sõda on normaalsus, räägitakse oma auditooriumile," kirjeldas Zelenski Vene propagandat.

Ukraina president palus Eestil ka toetust oma riigi püüdlustel saada Euroopa Liidu liikmeks. "Rõhutan et, Ukraina ühinemine Euroopa Liiduga ei ole ainult majanduse, vaid ka vabaduse ja julgeoleku küsimuse," rääkis ta. Ta rõhutas, et Ukraina peab saama EL-i kandidaatriigi staatuse võimalikult kohe.

Ukraina president meenutas ka Tallinnas Vabaduse väljakul 26. veebruaril peetud toetusüritus ning tõi esile, et Eesti oli üks esimesi, kes andis Ukrainale abi, sealhulgas ka relvaabi. "Olen tänulik, et olete meie põhimõttelised toetajad ka Euroopa struktuurides. Olen tänulik, et olete loobunud Vene energiakandjatest, ka gaasist," rääkis ta.