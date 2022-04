Suurbritannia tarbijahinnaindeks tõusis märtsis seitse protsenti

Suurbritannia tarbijahinnad tõusid märtsis aastases võrdluses seitse protsenti, mis on viimase 30 aasta kõrgeim inflatsiooni näitaja.

Suurbritannia statistikaameti (ONS) teatel veavad hinnatõusu peamiselt suuremad transpordikulud. Tõusevad ka eluasemekulud, nagu elektri hind.

"Toorainehinnad tõusid koos toornafta hinna märkimisväärse tõusuga. Toiduainete hinnad on saavutanud viimase kümnendi kõrgeima taseme," ütles ONS-i ökonomist Grant Fitzner.

Autokütus kallines Suurbritannias märtsis 9,9 protsenti, see on kõigi aegade suurim igakuine tõus, vahendas The Times.