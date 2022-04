Shanghais registreeriti rekordarv uusi nakkusjuhte

Shanghai võitleb Hiina suurima koroonapuhanguga pärast viiruse esmakordset esilekerkimist Wuhanis 2019. aasta lõpus. Linn on täielikult suletud.

Piirangud on kaasa toonud suuri tarnehäireid. Shanghai elanikud võitlevad terava toidupuudusega. Sotsiaalmeedias levivad videod, kus inimesed kurdavad toidupuuduse üle. "Ma suren piirangute, mitte viiruse tõttu," kirjutas üks kasutaja Hiina Twitteri versioonis Weibo.

Neljapäeval edastas Shanghai kohalik elanik videolõigu uudisteagentuurile Reuters. Videol on näha karantiinikeskust, kus enam kui 100 inimest on kokku surutud büroohoone korrusele.

"See keskus on nii rahvarohke, kõik on üksteisest vähem kui meetri kaugusel," ütles video edastanud 60-aastane naine Reutersile.

Naise sõnul pole keskuses pesemisvõimalusi ja hommikusöögiks said nad ainult leiba.

Kolmapäeval ütles Hiina kommunistliku partei juht Xi Jinping, et riik peab jätkama senist koroonapoliitikat.