Margus Laidre: Venemaa peab sõda maailmakorra muutmise nimel

"Küsimus pole võib-olla nii palju Ukrainas kui esmapilgul näib. Kindlasti Ukraina on ajalooliselt ja sümboolselt äärmiselt tähtis punkt Venemaale, aga tegelikult käib sõda maailmakorra muutmise nimel. Ja nagu ütles Venemaa välisminister Sergei Lavrov paar päeva tagasi, on tema sõnastuses selle sõjalise operatsiooni peamine eesmärk seista vastu ja lõpetada Ameerika Ühendriikide domineerimine maailmas," rääkis Laidre "Esimeses stuudios".

"Nii et tegelikult võitlus käib sellel rindel ja võib-olla isegi, mida meil on veel raskem aduda, tegemist on paljude venemaalaste jaoks metafüüsilise heitlusega, kus mängus on n-ö eksistentsiaalsed küsimused," lisas ta.

Laidre sõnul ei kavatse Venemaa oma mõjuala laiendamisel kindlasti piirduda Ukraina Ida-osaga. Samas Balti riike ta Laidre hinnangul ei taha.

"Vene keeles termin, mida mina nimetan järelimperiaalseks sündroomiks, kus tahetakse taastada Venemaa suurus, kus Venemaad võetakse tõsiselt. Aga need piirid ei hõlma kindlasti ei Balti riike ega ka mitte Soomet ja seda enam, arvestades, et me oleme NATO liikmed," ütles ta.

Suursaadik märkis, et kuigi Venemaa on varem öelnud, et tema eesmärk on NATO tõrjumine 1997. aasta piiridesse, siis senine efekt on olnud vastupidine.

"Nagu näeme praktilises elus, siis tegelikult tulemus, mis hakkab terenduma, on hoopis vastupidine. Kui soov on NATO-t tagasi tõrjuda, aga me oleme sisuliselt otsuste ees, kus Soome ja Rootsi on astumas NATO-sse, siis on ju tulemus soovituga võrreldes pöördvõrdeline."

Moskvas sanktsioonide mõju näha pole

Laidre rääkis saates, et Moskvas näiteks kauplustes lääneriikide kehtestatud sanktsioonide mõju näha pole.

"Kui Moskvas juba midagi hakkab tundma või märkama, siis on tõenäoliselt asjad üpris halvad. Oma traditsioonilistes toidupoodi käikudes, tuleb öelda, mingit varustuspuudulikkust ei ole. Võib-olla sortiment on natuke kitsamaks läinud, aga see sõltub ka palju logistilistest raskustest," rääkis ta ja lisas, et siiski on hinnad tõusnud.

"Loomulikult hinnatõusu tuleb mainida. Hinnatõus on kaubagruppide lõikes erinev, aga keskmiselt umbes 20-30 protsenti on läinud hinnad kõrgemaks."

Laidre selgitas, et kuna Venemaa on väga suur riik, siis mõjuvadki sanktsioonid aeglasemalt. Tema sõnul ütlevad analüütikud, et sanktsioonide mõjud hakkavad paistma aasta pärast.

Kui sanktsioonid mõjuvad, siis analüütikute hinnangul paiskab see Venemaa ajas tagasi 30 või rohkem aastat.

Sanktsioonides süüdistavad Vene inimesed enamasti ikkagi läänt, ütles Laidre.

"Vene analüütikud on öelnud, et ükskõik mida, süüdi jääb kollektiivne lääs. Enamuse Vene inimeste jaoks on sanktsioonide taga lääs, kes soovib Venemaale midagi halba teha, kusjuures see narratiiv on veel, et meid solvatakse, aga me ei saa aru, mispärast, mida me oleme teinud valesti," rääkis Laidre.

"Ja isegi toimub vähemalt hetkel vastupidine fenomen, mida nimetatakse lipu ümber koondumiseks - inimesed näevad, et me peame ennast kaitsma, see on ka selline üldine narratiiv, et me peame end kaitsma, ümberringi on meil kurjad ja seetõttu ongi kõik teised süüdi," lisas ta.