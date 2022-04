Uppunud sõjalaeva Moskva kohta napib endiselt teateid

Guardian edastas, et siiani puuduvad ametlikud andmed, kui palju Moskva meeskonnaliikmeid surma sai. "Ei mingeid fotosid laevast ega 510 meeskonnaliikmest enam kui 24 tundi pärast nende väidetavad päästmist," kirjutas Guardiani ajakirjanik Andrew Roth Twitteris.

Küll aga peeti Sevastopolis uppunud laevale pühendatud mälestustseremoonia.

Ukraina poole väitel sai laeva uputanud rünnakus surma Moskva kapten Anton Kuprin, ent sõltumatu kinnitus sellele infole puudub.

Vene riiklik uudisteagentuur TASS teatas anonüümsele allikale viidates, et Moskva meeskond toimetati Sevastopoli sadamasse, vahendas CNN. Täpsemaid andmeid päästetute kohta aga TASS ei avaldanud.

Reutersiga rääkinud USA ametnik ütles reedel, et Ühendriigid usuvad nüüd, et sõjalaev Moskvat tabas kaks Ukraina raketti. Anonüümseks jäänud ametnik lisas, et arvatavalt sai laevahukus ka meeskonnaliikmeid surma, aga nende hulk on seni teadmata. Venemaa on siiani rääkinud laevahuku põhjusena tulekahjust ja tormisest ilmast.

Põhjaläinud raketiristleja Moskva oli seesama, mille Ussisaare kaitsjad pikalt saatsid. Kiievis seisid sel nädalal inimesed järjekorras, et osta legendiks saanud loole pühendatud postmarke. Riikliku postifirma teatel lasid nad trükkida miljon Moskva pildiga ja Ussisaare kaitsjatele pühendatud postmarki.