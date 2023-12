Saks: Ukraina edu Musta mere laevastiku hävitamisel kärpis Vene raketirünnakuid

"On tähelepanuväärne, et Venemaa pole teinud sellises mahus raketirünnakuid nagu eelmisel aastal, vaid rünnanud Ukrainat peamiselt Iraani päritolu droonidega. Nendega aga pole suudetud Ukraina taristule alanud külmaperioodil märkimisväärset kahju tekitada," rääkis Saks kolmapäeval "Vikerhommikus".

Vastates küsimusele, mis võiks olla Vene raketirünnakute vähenemise põhjus, tõi Saks esmalt välja probleemi varudega: "Venemaa ei saa kõiki oma taktikaliste rakettide varusid kasutada, et Ukrainat rünnata."

Analüütik märkis, et ei ole teada, kui palju Venemaa suudab rakette juurde toota. "Mõned väidavad, et toodab piisavalt, aga siin on mõned kommentaatorid ilmselt läinud ka Venemaa propaganda õnge. Kui Venemaa väidab, et toodetakse kolmes vahetuses, siis tekib küsimus, miks neid massiliselt ei kasutata," rääkis ta ja viitas, et eelmisel talvel suutis Venemaa kahjustada 40 protsenti Ukraina elektritaristust.

Lisaks juhtis Saks tähelepanu ka sellele, et Ukraina on suutnud aasta jooksul tänu lääneriikidelt saadud lisavahenditele tõhustada oma õhukaitset. Samas on Ukraina oma droonide ja ilmselt ka erioperatsioonidega rünnanud ka Vene raketitootmise ettevõtteid.

"Kõige olulisem võib aga olla see, et Venemaa kasutas varem väga palju Musta mere laevastikku raketirünnakute planeerimiseks ja korraldamiseks. Aga Ukraina rünnakud Vene Musta mere laevastiku vastu on olnud väga tõhusad ja mis on eriti tähtis - hävitatud on laevastiku staap ja ka varustaap sügise jooksul. Võib-olla on see kõige tõsisem põhjus, miks pole Venemaa neid rünnakuid suutnud tõhusalt planeerida," arutles Saks.

Ülevaade hävitatud Vene Musta mere laevastiku alustest:

Ukraine has destroyed 20% of the Russian Black Sea Fleet in the past four month, according to British Defense Secretary Grant Shapps



More Cruise Missiles and Long-Range Anti-Ship Missiles will help speed up the complete destruction of the Russian Black Sea Fleet by Ukraine pic.twitter.com/6YTYwDc6Uj — Ukraine Battle Map (@ukraine_map) December 26, 2023

"Aga talv pole veel läbi ja võib-olla nad veel teevad uusi rünnakuid. Sest strateegiline pilt on Venemaa jaoks muutunud ebasoodsamaks, siis nad peaksid püüdma jälle uusi raketirünnakuid läbi viia," lisas ta.

Saks tõi ka esile Vene kaitseministri Sergei Šoigu teisipäevast teadet, et sel aastal oli Venemaa eesmärk Ukraina pealetung nurjata, mis ka õnnestus. "See ei ole päris vale, selles on ka tõtt. Aga kui mõelda, mis olid Venemaa eesmärgid, siis on tegemist ju täiesti muutunud pildiga – kui pea kaks aastat on räägitud, et Ukrainal ei ole lootust vastupanu osutuda, siis nüüd oli Venemaa eesmärk pea terve aasta jooksul olnud Ukraina pealetung nurjata," rääkis ta. "Sellega Vene kaitseminister tunnistas ka ise, et pilt on strateegilises plaanis muutunud."

Saks kommenteeris ka Valgevene teadet Vene tuumarelvade toomisest tema riigi territooriumile ning Ukrainas alanud arutelusid mobilisatsiooni korraldamiseks.