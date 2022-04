Draghi: Putiniga rääkimine on praegu ajaraiskamine

Itaalia peaminister andis intervjuu ajalehele Corriere della Sera, kus ta ütles, et Venemaa president Vladimir Putin pole huvitatud rahu sõlmimisest. Draghi hinnangul on Putiniga rääkimine praegu mõttetu ning ajaraiskamine.

Draghi sõnul on ta Putiniga suhelnud ka pärast sõja puhkemist. Intervjuus väljendas ta oma pettumust Putini suhtes.

"Ma hakkan arvama, et neil inimestel on õigus, kui nad ütlevad, et temaga on mõttetu rääkida, see on lihtsalt ajaraiskamine," ütles Draghi.

Ajaleht uuris, kas Itaalia peaminister jagab USA presidendi Joe Bideni karmi hinnangut Venemaa sõjalise tegevuse suhtes Ukrainas.

"Sellised terminitel nagu genotsiid või sõjakuriteod on täpne õiguslik tähendus. Tuleb kontrollida, millised terminid sobivad kõige paremini Venemaa armee ebainimlike tegudega. Sellegipoolest peame tunnistama, et viimastel kuudel, enne invasiooni, oli USA luurel informatsioon, mis osutus kõige täpsemaks," vastas Draghi.

Ajaleht uuris, kas Draghi jaoks tuli sõja puhkemine ootamatult.

"Lootsin viimase hetkeni, et sõda ei puhkeks. Suhtlesin vahetult enne sõja algust Putiniga. Üritasin teda veenda, sellegipoolest ei üllatanud see invasioon mind. Venemaa oli Ukraina piiri lähedale koondanud 200 000 sõdurit. Oli ka varasemaid pretsedente, mida Nõukogude Liit oli teinud Poolas, Ungaris ja Tšehhoslovakkias," ütles Draghi.

Draghi hinnangul kukkus aga Putini esialgne plaan läbi.

"Nagu paljud teised, pidasin konflikti alguses tõenäoliseks venelaste kiiret võitu, see oleks seadnud ohtu ka naaberriigid. Seda ei juhtunud. Putini võitu ei tulnud ja me ei tea, kas seda kunagi tulebki. Peame ukrainlasi aitama ja seda me ka teeme," ütles Draghi.

Draghi sõnul ta mõistab põhjuseid, miks Rootsi ja Soome kaaluvad nüüd NATO-ga liitumist.

Oma intervjuus kutsus Draghi ka Euroopat üles leidma alternatiivseid gaasi- ja naftaallikaid.

"Euroopa ostab üle poole Venemaa eksporditavast gaasist. Turujõud, mis Euroopa Liidul Moskva üle on, on relv, mida tuleb kasutada. Gaasi hinna ülemmäär vähendaks rahasummat, mida me Venemaale iga päev anname," ütles Draghi.

Draghist sai Itaalia peaminister 13. veebruaril 2021. aastal. Ta võttis president Sergio Mattarella soovitusel üle erakorralise valitsuse juhtimise. Draghi on majandusteadlane, kelle valitsusse kuuluvad peaaegu kõik Itaalia parlamendiparteid.