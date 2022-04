ISIS kutsus džihadiste üles ründama Euroopat ja Iisraeli

Islamiriik käskis džihadistidel ära kasutada lääneriikide hajameelsust, mis on seotud Ukraina sõjaga. Rühmituse hinnangul "sõdivad ristisõdijad nüüd omavahel", vahendas The Times.

"Venemaa sissetung Ukrainasse on võimalus, kuna mittemoslemiriigid on konfliktiga hõivatud," teatas ISIS-e pressiesindaja Abu-Omar al-Muhajir.

Samuti julgustas Abu-Omar al-Muhajir džihadiste, et nad maksaksid kätte rühmituse eelmise juhi Abu Ibrahim al-Quraishi surma eest. USA eriväed korraldasid veebruaris Süürias eduka terrorismivastase operatsiooni, mille käigus sai surma Abu Ibrahim al-Quraishi.

ISIS sai 2019. aastal Iraagis ja Süürias sõjaliselt lüüa. Sama aasta oktoobris hukkus rühmituse asutaja Abu Bakr al-Baghdadi. Abu Ibrahim al-Quraishist sai siis ka al-Baghdadi järglane.

Terrorirühmitus on vahepeal teatanud, et organisatsiooni juhib nüüd Abu Hasan al-Hashimi. Tema kohta on vähe informatsiooni, väidetavalt on ta kauaaegne ISIS-e liige, tetas The Times.

"ISIS leiab, et peab korraldama rünnakuid Euroopas ja USA-s, et taastada oma usaldusväärsus ja pääseda tagasi uudistesse. Küsimus on nüüd selles, kas neil on logistiline võimekus korraldada Euroopas suuri rünnakuid nagu 2015. aastal Pariisis või 2016. aastal Brüsselis," ütles uuringufirma GlobalStrat juht Olivier Guitta.

Eksperdid usuvad, et rühmitus tahab ära kasutada Iisraeli-Palestiina konfliktist tulenevaid pingeid. Viimastes kokkupõrgetes Jeruusalemmas sai reedel vigastada üle 150 palestiinlase ja kolm Iisraeli politseinikku.

"Iisrael jääb rühmituse sümboolseks sihtmärgiks," ütles Rootsi kaitseuuringute keskuse teadur Aron Lund.