Norstati reitingud: Eesti 200 ja sotsid on toetust kaotanud

Reformierakond on jätkuvalt Eesti populaarseim erakond, mida toetab ligi 31 protsenti Eesti valimisõiguslikest kodanikest, viimaste nädalatega on aga langenud toetus erakonnale Eesti 200 ja sotsiaaldemokraatidele ning allpool valimiskünnist on Isamaa, selgub Norstati värskest uuringust.

Viimaste tulemuste põhjal toetab Reformierakonda 30,9 protsenti, Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda 21,5 protsenti, ja Keskerakonda, kes möödus langeva toetusega Eesti 200-st ja kerkis kolmandaks, toetab 16,9 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Eesti 200 toetus on 16,6 protsenti, sotsiaaldemokraatlikul erakonnal 5,9 protsenti ning Isamaal 4,8 protsenti. Eesti 200 toetus langes nädalaga ühe protsendipunkti võrra ning võrreldes märtsi alguses saavutatud tipuga on parlamendiväline erakond kaotanud oma toetusest 3,1 protsendipunkti.

SDE toetus on viimase nelja nädalaga langenud kahe protsendipunkti võrra ning on nüüd madalaimal tasemel alates 2019. aasta algusest, kui Norstat Eesti AS erakondliku eelistuse küsitlustega alustas.

Erakonna Eestimaa Rohelised toetus kerkis nädalaga 1,9 protsendilt 2,1 protsendini.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 47,8 protsenti ja opositsioonierakondi 32,2 protsenti vastajatest.

Tulemuste presenteerimisel on MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti AS keskendunud viimase nelja nädala koondtulemusele, mis tähendab, et valimiks kujuneb vähemalt 4000 inimest.

Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 21. märtsist 18. aprillini ning kokku küsitleti 4001 valimisealist Eesti Vabariigi kodanikku.