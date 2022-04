Riigikogu tunnistas Venemaa tegevuse Ukrainas genotsiidiks

Riigikogu märgib avalduses, et Venemaa agressioonisõjas Ukraina vastu on ilmsiks tulnud süstemaatilised ja massilised sõjakuriteod, mida Venemaa relvajõud on sooritanud Ukraina rahva vastu. Neid kuritegusid mahitab ideoloogiliselt Venemaa poliitiline ja sõjaline juhtkond koos riiklike propagandaasutustega.

"Venemaa Föderatsioon on pannud ajutiselt okupeeritud aladel, eelkõige Butša, Borodjanka, Hostomeli, Irpini ja Mariupoli linnas ning paljudes teistes Ukraina asulates, genotsiidiaktidena toime inter alia massiliselt julmusi tsiviilelanike vastu. Need seisnevad mõrvades, inimröövides, küüditamistes, vangistamistes, piinamistes, vägistamistes, samuti surnukehade rüvetamistes," seisab 84 riigikogu liikme esitatud avalduses.

Avalduse kohaselt tunnistab riigikogu Venemaa relvajõudude ning sõjalise ja poliitilise juhtkonna tegevuse Ukraina rahva vastaseks genotsiidiks ning kutsub sama tegema ka teiste riikide parlamente ja rahvusvahelisi organisatsioone. Samuti kutsub riigikogu toetama Venemaa kuritegude uurimist ja süüdlaste vastutusele võtmist ning selleks riikide koostöös rahvusvahelise kohtu loomist.

Ka kutsub riigikogu maailma riike viivitamata karmistama sanktsioone Venemaa vastu, sealhulgas eranditeta peatama energiakandjate kaubanduse Venemaaga, ning suurendama viivitamata sõjalist ja kriitilise tähtsusega humanitaarabi Ukrainale.

Riigikogu täiendaval istungil, kus avaldust arutati, võtsid sõna Anti Poolamets Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioonist, Mati Raidma Reformierakonnast, Mihhail Lotman Isamaast, Lauri Läänemets Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioonist ning Enn Eesmaa Keskerakonna fraktsioonist. Avalduse vastuvõtu poolt oli 86 saadikut, 15 riigikogu liiget puudus.