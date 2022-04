Kreml sulgeb Balti riikide konsulaadid Peterburis ja Pihkvas

Venemaa välisministeerium teatas neljapäeval, et Eesti, Läti ja Leedu peavad sulgema konsulaadid Peterburis ja Pihkvas. Balti riikide konsulaatide töötajad tunnistab Venemaa oma territooriumil persona non grata'ks.

Balti riikide suursaadikud kutsuti neljapäeval Venemaa välisministeeriumisse, kus neile teatati, et nad peavad sulgema konsulaadid Venemaal. See nõue kehtib Läti, Leedu ja Eesti konsulaatidele Peterburis, samuti Eesti ja Läti konsulaatidele Pihkvas.

Moskva väitis, et see on Venemaa vastus nende konsulaatide sulgemisele Balti riikides. Samuti tehti seda Balti riikide Ukrainale antud sõjalisele abi pärast.

Moskva väitel "annavad Balti riigid abi Kiievi režiimile ja toetavad nii Ukraina natsionalistide kuritegusid Donbassis".

Balti riigid otsustasid hiljuti sulgeda Venemaa konsulaadi Liepajas, Daugavpilsis, Klaipedas, Narvas ja Tartus.