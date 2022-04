ERR Prantsusmaal: reedega lõpeb ametlikult presidendivalimiste kampaania

Valimiskampaania ürituste viimast linna valitakse suurtes riikides alati hoolikalt. See on justkui sümboolne ja viimane sõnum valijatele. Prantsusmaa presidendikandidaat Marine Le Pen otsustas seda teha enda parlamendi valimisringkonnas Pas-de-Calais departemangu administraiivkeskuses Arrasis.

Tegemist on ligi 42 000 elanikuga linnaga Põhja-Prantsusmaal. Piirkond ise pälvib uudistes tähelepanu peamiselt rannikulinna Calais tõttu, kust algab eurotunnel Suurbritanniassse, aga kuhu kogunevad ka paljud migrandid.

Seetõttu naudib Le Pen siin ka suurt populaarsust. Kampaaniaüritus meenutas oluliselt enam jalgpallimatši või rokkkontserti kui poliitilist kihutuskoosolekut. Rahvas hüüdis loosungeid kui üks mees kuniks suurde halli sisenes superstaar Marine. Nõnda eesnime pidi nimetasid teda kõik, kellega ERR üritusel vestles.

Le Pen ise otsustas viimases sõnavõtus anda veel paar lööki vastaskandidaadi Emmanuel Macroni pihta.

"Mul on küllalt, nagu ka teil, sellest pidevast lugupidamatusest. Mina oleksin president, kes austaks Prantsuse rahvast ja ma tean, et te väga ootate seda. Aga reaalsuses Emmanuel Macroni suhtumine on selgelt silma paistnud viieaastase mandaadi jooksul, mil toimus demokraata lõhenemine. Kõik said eile õhtul aru, et Emmanuel Macronile ei meeldi Prantsuse rahvas ja eriti need, kes tema poliitikaga ei nõustu, sest on igapäevaelus hädas," ütles Le Pen.

Le Peni seisukohad resoneerusid ka tugevalt toetajate arvamustes. Näiteks Arrasis elava Nathalie sõnul tuleb tööliste ostujõud taastada. "Me tahame uut ajastut ja ma arvan, et ta suudab meile seda pakkuda. Me oleme palju andnud, aga ei ole palju saanud. Me tõesti loodame, et ta taastab prantslaste ostujõu. Tugev Prantsusmaa meie vanematele, lastele ja meile endile," ütles Nathalie.

Alexi hinnangul on vaja muutust, sest presidenti vajab Prantsusmaa ja mitte Euroopa. "Ta on ainuke, kes saab teha midagi prantslaste jaoks ja lõpetada mõtlemise Euroopale. Härra Macron mõtleb palju Euroopast. Ta ongi rohkem president Euroopale, aga Prantsusmaale oleks president pigem Marine," ütles Alex.

Kusjuures ükski Le Peni fännidest ei pidanud endist poliitilist sõprust Vladimir Putiniga suureks probleemiks. Nad leidsid, et teledebatis antud selgitused olid piisavad ning et teema on lihtsalt üles puhutud.

Ent üks teema käis läbi mitmest intervjuust. Selleks oli immigratsioon.

Calaist pärit Sylvie sõnul on olukord piirkonnas katastroofiline. "Prantsusmaast on saanud reservaat kogu maailma. Me võtame kõik vastu ilma takistusteta. Meil on liiga palju välismaa mehi, kellel pole Prantsusmaal midagi teha. Mitte nagu ukrainlased, kes võitlevad oma riigi eest. Need on mehed Liibüast ja Eritreast, kes siia tulevad, aga me elame Pas-de-Calais. Te võite ette kujutada milline katastroof Calais elamine on," sõnas Sylvie.

Valimisüritus lõppes Prantsusmaa hümni ühislaulmisega, pärast mida jagas Le Pen veel tunni jooksul autogramme ja tegi rahvaga selfisid.

Kuigi fännide meelsusest võis jääda mulje, et Le Pen marsib pühapäeval kindlale võidule, ei kinnita seda arvamusküsitlused. Viimastes reitingutes jääb Le Pen Macronist maha juba enam kui kümne protsendipunktiga.