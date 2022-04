Saksamaa annab Ukrainale 37 miljonit eurot

Sellest umbes 22,5 miljonit eurot läheks Ukraina elektrivõrgu rekonstrueerimiseks ning 14,4 miljonit oleks ette nähtud pommitatud korterite ülesehitamiseks ja meditsiinitarvikuteks. Seda kinnitas arenguminister Svenja Schulze.

"Ukraina vajab hädasti eluasemeid miljonitele sisepõgenikele ja terviklikku elektrivõrku. Siin saab lühiajaliselt aidata Saksamaa arengukoostöö. Minu ministeerium leidis selleks vajaliku raha hädaabiprogrammist," ütles minister väljaandele.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles neljapäeval, et Ukraina vajab ligikaudu 6,5 miljardi eurot kuus, et kompenseerida neid majanduslikke kahjusid, mis tekkisid Venemaa sissetungiga. Lisaks on Ukrainal vaja sadu miljardeid dollareid riigi ülesehitamiseks. Vene väed on riigis hävitanud taristut, koole, haiglaid ja loendamatul hulgal kodusid, ütles Zelenski.