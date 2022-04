Läti loobub esimesel võimalusel Vene gaasist

Eesti ja Läti, sealhulgas Incukalnsi gaasihoidla, ei saa Venemaalt gaasi juba neljandat päeva. Põhjuseks on varem kavandatud lühiajaline katkestus Venemaal. Oma mõju on ka Venemaa pakutava gaasi hinnal, sest aktsiaselts Läti Gaas peab seda liiga kõrgeks.

Gaasitarnete ja -varude mõjureid on nüüd Lätis korraga kokku saanud õige mitu – äsja langetatud põhimõtteline poliitiline otsus Venemaa gaasist loobuda, Venemaa enda plaaniline katkestus, gaasi hind ning vedelgaasi terminali rajamine ja neil päevil USAs Houstonis toimuv Läti energiajuhtide kohtumine sealsete suurimate gaasieksportijatega, kellest võib saada siinse vedelgaasi terminali võimalik investor.

Majandusministeerium valmistab Läti valitsusele ette Venemaa gaasist loobumise kava ja ülevaate võimalike tagajärgede kohta. Samas teatas nädalavahetusel gaasi taristu- ja hoiufirma Conexus Baltic Grid, et Venemaalt aprilli algusest enam gaasi ei saadagi ja Läti varustusallikad on Leedu Klaipeda terminal ja Incukalnsi enda varud.

Läti Gaasi juht, ekspeaminister Aigars Kalvitis andis aga esmaspäeval teada, et torujuhtmete kaudu ei plaanitagi aprillis gaasi osta, sest selle hind on liiga kõrge. Samas leiab Läti gaasifirma, et rublades arveldamine Gazpromiga, hoolimata 2030. aastani kehtivast eurolepingust on formaalselt võimalik, kuid hinnata tuleb maksevõimalusi ja Läti gaasi ärihuve.

Peaminister Krišjanis Karinš ütles aga kindlalt, et ükski Läti ettevõte Venemaalt rublades gaasi ostma ei hakka. Samas rahustatakse Lätis kõiki tarbijaid, et Incukalnsi hoidla varud on praegu tavatult suured – ligi kaheksa teravatt-tundi ja LNG-laevadelt saadakse peagi varudele veel lisa.

Esmaspäeval pärast koalitsiooninõukogu rääkisid Läti poliitikud vedelgaasi terminali rajamisest Skultesse, aga mingi selgus peaks saabuma mõne päeva pärast, kui USA kohtumised läbi. Siiski on võimalikke investoreid ameeriklaste kõrval teisigi.