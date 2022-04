Arvamusküsitluste põhjal prognoositakse Prantsuse valimiste võitu Macronile

Prantslased valmistuvad pühapäevaseks presidendivalimiste teiseks vooruks. Viimased arvamusküsitlused näidavad, et tõenäoliselt võidab praegune president Emmanuel Macron. Prantsuse ajakirjanike sõnul on vastaskandidaadil Marine Le Penil veel võimalus, kuid see on väike.

Pühapäeval otsustab Prantsusmaa rahvas, kes on järgmised viis aastat nende president. Reede õhtul lõppes kampaaniaperiood, pärast mida seadus ei luba enam kellegi seisukohti avalikult mõjutada.

Reutersi Pariisi korrespondendi John Irishi sõnul kujunes viimase kahe nädala jooksul toimunud kampaania suuresti referendumiks paremäärmusluse üle.

"Küsimus on selles, et inimesed saavad aru, et nad ei taha Marine Le Peni ja paremäärmuslust võimule. Macron tegi Marseille's suure kampaaniaürituse, kus ta kehastus järsku kliimasõdalaseks. Ta ei lollitanud sellega vasakul tiival kedagi. Debatis oli ainuke Le Peni hea rünnak siis, kui Macron nimetas teda kliimaskeptikuks ning ta vastas, et Macron on kliima silmakirjateener," sõnas Irish.

Viimaste populaarsusreitingute põhjal ei saaks Le Peni võidule enam liiga suuri lootusi anda. Irishi hinnangul pole kõik tema jaoks siiski veel läbi.

"Tal on veel võimalus, aga arvamusküsitlustes on vahe 10 kuni 12 protsendipunkti. See on väga keeruline ja debatt ei aidanud teda selles. Ta oli palju parem kui 2017. aastal, aga kui sügavamale sisse vaadata, siis oli ta majanduses ikkagi nõrk. Usun, et see mõjub valijatele. Me ei saa kindlalt väita, et Macron võidab, aga umbes 80 protsendise tõenäosusega see nii läheb," ütles Irish.

Eelmisel korral suutis Le Pen püüda vaid kolmandiku valijate hääled. Sel korral saab tema toetus olema märksa kõrgem. Le Peni kampaaniat algusest peale kajastanud prantsuse telekanali Cnewsi ajakirjaniku Yoanni Usai sõnul muutus Le Pen viie aasta jooksul palju.

"Ta tegi hoopis teistsuguse kampaania. Ta tegi kampaania, mis ei keskendunud nii palju enam identiteediprobleemidele. Ta panustas palju teemadele, mis on kogu prantsuse rahva mureks," sõnas Usai viitega inflatsioonile ja ostujõule.

Ent kui Le Pen suutis viie aastaga nii palju toetust kasvatada, siis kas on põhjust arvata, et viie aasta pärast valitakse ta lõpuks Prantsusmaa presidendiks?

"Ma arvan, et kui mitte sel korral, siis saab see väga raske olema viie aasta pärast uuesti. Mitmel põhjusel. Esiteks on need tema kolmandad valimised ja viie aasta pärast oleksid neljandad. Seda on palju. Palju sõltub sellest, kas ta saab pühapäeval 48 või hoopis 42 protsenti häältest. Pühapäevane tulemus on otsustav kogu tema poliitilisele karjäärile. Kui ta jõuab 50 protsendile lähedale, siis neljas kord võib tulla," ütles Usai.

Kellest saab Prantsusmaa president otsustavad kümned miljonid prantslased juba pühapäeval.