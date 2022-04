Austria ministri avaldus Ukraina EL-i pürgimise kohta tekitab Kiievis pahameelt

Ukraina välisministeerium teatas, et on pettunud Austria välisministri Alexander Schallenbergi avalduses, mille järgi võiks Euroopa Liit kaaluda täisliikmesuse pakkumise asemel Ukrainale esialgu tihedamaid sidemeid.

Ukrinform kirjutab, et Euroopa meedia tippkohtumisel Lech am Arlbergis ütles Austria välisminister Alexander Schallenberg, et Ukraina ei peaks tänavu juunis saama Euroopa Liidu kandidaatriigi staatust ning Ukrainale ei peaks pakkuma liidu liikmesust.

Austria meedia selgitas, et Schallenbergi hinnangul võiks EL pakkuda Ukrainale võimalikult tihedaid sidemeid, mis ei pea tingimata sisaldama täisliikmesust.

"Sellist riiki nagu Ukraina ei pea tingimata siduma täisliikmelisuse kaudu," sõnas Schallenberg. Tema hinnangul võiks EL teha Ukrainale, Moldovale ja Gruusiale nn kohandatud pakkumise, milleks oleks võimalikult tihe side liiduga.

Näiteks võiks Schallenbergi sõnul olla süsteem, milles need riigid oleksid täielikult kaasatud konkreetsetes valdkondades, näiteks energeetika, transport ja siseturg, ilma et nad oleksid ametlikult EL-i liikmed.

Schallenberg märkis, et mõistab Ukraina soovi hetkel kiiresti EL-iga liituda, aga ta tõi välja, et on mitu riiki, kes on aastaid liitumisläbirääkimiste avamist oodanud. Ta sõnas, et EL ei tohiks keskendumisega Ukrainale unustada ära näiteks Lääne-Balkanit ja Moldovat.

Schallenbergi sõnul peaks EL mõtlema läbi kogu oma laienemis- ja naabruspoliitika.

Ukraina tõlgendab Schallenbergi sõnu vastuseisuna Ukraina liikmesusele. Ukraina välisministeerium väljendas Austria ministri seisukoha üle pettumust.

"Meie hinnangul on see [avaldus] strateegiliselt lühinägelik ning see pole ühtse Euroopa huvides. Niisugused avaldused eiravad ka fakti, et enamik EL-i asutajariikide rahvastikust toetab Ukraina liikmesust," rääkis välisministeeriumi pressiesindaja Oleg Nikolenko Ukrinformile.

Tema sõnul on Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba juba varem öelnud, et Ukraina rahvas maksab Euroopa mitme valitsuse vigade pärast kõrget hinda. Nikolenko rääkis, et nende riikide kallutatud reaalsustaju on juba põhjustanud Euroopa poliitika ja majanduse nõrgenemist ning võimaldanud Venemaal EL-i stabiilsust õõnestada ja viia ellu hübriidagressiooni Euroopa riikide vastu.

"Paistab, et praegune sõda, kaotused ja häving ei ole nende jaoks piisav. Ukraina EL-i liikmestaatuse edasilükkamine erinevatel ettekäänetel või alternatiivide otsimine tähendab Putini agressiivsetele plaanidele järeleandmist ning EL-i tugevdamise pidurdamist," rääkis Nikolenko.

"Tänu Ukraina presidendi ja rahva alistamatule tahtele ja julgusele saab Euroopa praegu rahus elada. Ilma liialdamata on meie riigist saanud Euroopa julgeoleku, vabaduse ja väärtuste kaitsmise eelpost," sõnas Nikolenko.

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen on öelnud, et kiirendab Ukraina Euroopa Liidu liikmeks saamise protsessi.