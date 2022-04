Meedia: Soome ja Rootsi teatavad NATO-ga liitumise otsuse mai keskel

lltalehti teatel on Rootsi valitsus teinud Soomele ettepaneku, et riigid peaksid valima ühise päeva, mil annaksid märku võimalikust valmisolekust NATO-ga liituda.

Lehe andmetel oleks see päev 16. maiga algaval nädalal, mil Soome president Sauli Niinistö teeb riigivisiidi Rootsi. Iltalehti andmeil on selle riigivisiidiga seoses või samaks nädalaks eraldi plaanis Soome ja Rootsi riigijuhtide kohtumine, kus saaks välja öelda riikide võimaliku valmisoleku NATO-ga liitumiseks.

Soome valmisolek taotleda kiiresti NATO liikmestaatust on lehe andmetel juba mõjutanud Rootsi valitsust, et ka see oleks valmis NATO liikmeks astumiseks.

Ajalehe andmetel on Rootsi valitsus palunud Soomel oodata, kuni rootslased annavad teada oma valmisolekust NATO-ga liituda.

Rootsi ajaleht Expressen kirjutas esmaspäeva pärastlõunal, et on saanud Iltalehti infole kinnituse Rootsi valitsusallikatelt. Expresseni sõnul on riikide vahel kokkulepe. Asjaolu, et Soome ja Rootsi teataksid oma NATO otsuse koos, eeldaks riikidelt liikmelisuse osas ühele järeldusele jõudmist.