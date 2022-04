Hispaania kuningas avalikustas oma varanduse suuruse

Hispaania kuningas Felipe VI avalikustas esimest korda oma isikliku varanduse suuruse. Kuningakoja teatel on monarhi varanduse suurus 2,6 miljonit eurot.

Umbes 2,3 miljonit eurot on kuningas paigutanud panka. Ülejäänud 300 000 eurot moodustavad kunstiteosed, antiikesemed ja ehted. Välismaal kuningal vara ametlikult pole. Felipe väidab, et kogus oma varanduse iga-aastastest stipendiumitest, mida maksis talle tema isa.

Hispaania monarhiat on viimaste aastate jooksul tabanud mitu korruptsiooniskandaali. Felipe sai kuningaks 2014. aastal ja ta lubas perekonna rahaasjad teha läbipaistvamaks.

Kuninglik perekond proovib nüüd distantseeruda skandaalidest, mis ümbritsevad kuninga isa Juan Carlost. Eelmise kuninga vastu lõpetati küll kohtuasjad, kuid skandaalid räsisid tema avalikku kuvandit.

Hispaania ajalehe El Mundo teatel kiidab valitsus teisipäeval heaks eelnõu, mille eesmärk on reformida kuningliku perekonna majapidamist. Selle eesmärk on muuta perekonna rahaasjad läbipaistvamaks, vahendas The Times.

Hispaania kuninga ametlik varandus on väiksem kui Suurbritannia kuninganna oma. Briti meedia teatel oli kuninganna varanduse suurus eelmisel aastal umbes 430 miljonit eurot.