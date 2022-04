Euroopa Liit võib Vene naftaembargo otsustada järgmisel nädalal

Küsimus ei ole enam kas, vaid millal Vene naftale ostupiirangud kehtestatakse, märkis BBC korrespondent Katya Adler.

Tema sõnul räägivad Brüsseli diplomaadid, et praegu käivad konsultatsioonid USA ning teiste demokraatlike tööstusriikide ühendusse G7 kuuluvate maadega. Eeldatavasti tuleb Vene naftast loobumine siiski mitmeastmeline.

Uute sanktsioonide eesmärk on kahjustada Ukrainas sõda alustanud Vene presidenti Vladimir Putinit, kuid teha seda siiski nii vaoshoitult, et mitte šokeerida nafta maailmaturgu ega Euroopa Liitu.

Brüssel soovib ära hoida naftatoodete suure hinnatõusu, mis võiks hakata kahandama toetust Venemaale kehtestatud sanktsioonidele.

BBC korrespondent märgib ka, et Euroopa Komisjon on teinud tõsist tööd kõigi riikide toetuse kindlustamiseks, kuna otsuse jaoks on vaja ühehäälset heakskiitu. Nii olevat ka Saksamaa, mis praegu saab Venemaalt 35 protsenti oma naftast ja otsustas hiljuti vähendada seda sõltuvust 12 protsendile, loobunud oma vastuseisust naftaembargo kehtestamisele.