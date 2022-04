Uuring: Biden ja Trump lükkavad valijaid toetama alternatiivset kandidaati

Uuringus küsiti, kas valijad toetaksid mõõdukat sõltumatut presidendikandidaati, kui 2024. aasta valimistel osaleksid jälle Trump ja Biden. 58 protsenti protsenti valijatest toetaks siis kolmandat kandidaati, vahendas The Times.

"Ameerika tahab liikuda edasi, mitte tagasi," ütles Harvardi ülikooli poliitikauuringute keskuse juht Mark Penn.

Uuring tõi esile üldise rahulolematuse USA kaheparteilise süsteemi vastu. Kuigi suurem osa valijatest ei soovi hääletussedelil näha ei Bidenit ega Trumpi, on mõlemad siiski väga populaarsed kandidaadid, teatas The Times.

Biden on 37 protsendiga demokraatliku partei valijate seas kõige populaarsem presidendikandidaat. Talle järgneb 14 protsendiga asepresident Kamala Harris. Vabariiklaste kõige populaarsem kandidaat on ülekaalukalt Trump.

Trump pole veel siiski teatanud, et kandideerib uuesti. Biden väidab, et kandideerib uuesti.

2024. aastaks pole veel ühtegi alternatiivset kandidaati esile kerkinud. Intrigeerivaid kandidaate on aga olemas poliitilise spektri mõlemalt poolelt. Nende hulka kuulub Andrew Yang ja Trumpi-vastane konservatiiv Liz Cheney.

Meedia spekuleerib, et järgmistel valimistel võib osaleda ka näitleja Dwayne Johnson. 49-aastane Johnson on väga populaarne sotsiaalmeedias ja ütles eelmisel aastal, et "kaalub tulevikus valimistel osaleda, kui inimesed seda soovivad".

Viimane sõltumatu kandidaat, kes presidendivalimistel suurt edu saavutas, oli Ross Perot. Miljardärist ärimees kogus 1992. aastal 18,9 protsenti häältest.