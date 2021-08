Kuivastu kaldarambi põhikonstruktsiooni pole vaja välja vahetada

AS Saarte Liinide tellitud ekspertiis tuvastas, et enam kui kaks nädalat tagasi Kuivastu sadamakaid ramminud parvlaev Tõll ei kahjustanud metallist kaldarampi siiski niivõrd, et 50 -onnine metallkonstruktsioon tuleks välja vahetada.

"Ekspertiisi tulemused näitasid, et rambil on tõepoolest jäävdeformatsioon, aga arvestades rambi mõõtmeid, deformatsioon ei ole nii suur, et seda kasutada ei saaks. Meie praegune seisukoht on, et rambi põhikonstruktsioon on kasutatav. Loomulikult tuleb teda päris põhjalikult remontida, aga 50-tonnine metallosa on kasutatav," rääkis Saarte Liinide juhatuse liige Uku-Madis Savisto "Aktuaalsele kaamerale".

"Tööde maksumust veel selgunud ei ole, aga me võiksime öelda sedamoodi, et selle uue osa valmistamine oleks olnud kindlasti üle veerand miljoni euro, aga sellest me loodame pääseda," lisas ta.

Tõll on küll juba liinil tagasi, aga sadamakai remont võib aega võtta veel enam kui kuu.