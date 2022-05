Kuressaare kultuurikeskuses toodi lavale "Võluflööt"

Kõik viie etenduse 1400 piletit müüdi välja juba enne esietendust. Kas menukat lavatükki ka edaspidi näeb, lubati otsustada pärast viimast etendust.

Saaremaal publikuni toodud Võluflööt on Mozarti originaalist lühendatud ja lõbusamaks tehtud. Maailmalavade ooperisolisti Ain Angeri jaoks, kes oli üks Kuressaare ooperi lavale toomise idee autor, oli ka selle ooperi kunstilise juhi roll esmakordne ettevõtmine.

"Ütleme nii jah, et eks ma olen võib-olla kõige raskem lüli, nõrgem lüli siin olnud, sest ma olen vahepeal käinud laulmas Saksamaal, Viinis, New Yorgis. Teised on pidanud selle töö ja otsused ja muud asjad ära tegema. Aga tiimi valik on ülitähtis ja me oleme toime tulnud," rääkis Anger.

Lavastusega seotud inimesi oli enam kui poolsada, nii saarelt kui ka mandrilt. Proove tehti distantsilt ja päris esmakordselt saadigi laval kokku üks päev enne esietendust.

Suurte kuulsuste kõrval sai lavakogemuse ka päris noori saarlasi. "Õpetaja pakkus, et võiksin tulla katsetele ja siis tulin ja sain sisse ja nüüd me oleme siin harjutanud," rääkis Papageno lapselapse osatäitja Aleksander Medri.

Papageno roll on selles võluflöödis nii-öelda dubleeritud, noor ja vana on nii kordamööda kui ka korraga laval.

Ja küllap saab seda Saaremaa Võluflööti ikka päris unikaalseks pidada küll, sest lisaks itaalia keelele ja eesti keelele on seda nüüd mängitud ka saare murrakus.