Politico: USA ülemkohus taganeb üleriiklikust abordiõigusest

Ülemkohtu liikmete enamus hääletas selle poolt, et muuta Ameerika Ühendriikides märgilise kohtumenetluse Roe v. Wade käigus tehtud otsust, selgub kohtunik Samuel Alito koostatud esialgsest dokumendist, mis võtab kokku kohtunike enamuse seisukoha.

Arvamuse eelnõu on 1973. aasta otsuse (Roe v. Wade - toim.), mis tagas föderaalse põhiseadusliku kaitse abordiõigustele, ja sellele järgnenud 1992. aasta otsusele – Planned Parenthood v. Casey –, mis suures osas õigust säilitas, täielik ja vankumatu tagasilükkamine, edastas Politico.

"Roe eksis algusest peale rängalt," kirjutas koondarvamuse koostanud kohtunik Alito. "Me leiame, et Roe and Casey otsust tuleb ümber muuta," lisas ta.

Alito sõnul tuleb kuulata põhiseadust ja anda abordi küsimuse üle otsustamine tagasi rahva valitud esindajatele.

Uudisteagentuur Reuters märgib lekkinud otsuseprojekti kommenteerides, et sellel võib olla novembris toimuvate vahevalimiste eel suur mõju USA poliitilisele maastikule.