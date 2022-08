Lukas: riik on valmis Lüganuse kooli riigistama

Riik on valmis Lüganuse kooli riigistama, kui vald loobub oma otsusest kool sulgeda, teatas haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas (Isamaa).

Lukase sõnul oli sel nädalal asjalik kohtumine haridus- ja teadusministeeriumi esindajate ning Lüganuse valla liidrite vahel.

"Riigil on soov toetada Lüganuse valla (k.a Kiviõli linn) koole sama jõuliselt, kui on investeeritud juba teistesse Ida-Virumaa suurematesse keskustesse - Narva, Sillamäele, Kohtla-Järvele, Jõhvi. Oleme valmis ka siin koolivõrgu korrastamise nimel õppetingimustesse investeerima ja nii Kiviõli kui Lüganuse koolid kokkuleppel riigistama. Juhindun seejuures kolmest eesmärgist: eestluse elujõu kasvatamisest Ida-Virumaal, laste harituse edendamisest ja eesti õppekeelele üleminekust kõigis koolides. Otsest kasu saab ka Lüganuse vald. Niisiis on riik muuhulgas valmis ka Lüganuse kooli riigistama, kui vald loobub oma otsusest kool sulgeda. Lüganuse kool jääb," lubas Lukas.

Lüganuse vallavolikogu otsustas kevadel, et valda jääb sügisest viie üldhariduskooli asemel kolm. Põhjenduseks toodi vähenev rahvaarv ja koolide kulukas ülalpidamine.

Kui kuue õpilasega Sonda algkooli sulgemine kirgi ei tekitanud, siis 60 õpilasega Lüganuse põhikooli kinni panemine pälvis kohaliku kogukonna pahameele.

Lüganuse abivallavanem Arno Rossman ütles mais ERR-ile, et volikogu otsus oli haridusvõrgu ümberkorraldamine ja vald on veendunud, et enam kaugemasse tulevikku seda ei saa lükata.

Lüganuse kooli lapsevanemad said mais halduskohtult esialgse õiguskaitse, mis tühistas kooli kinnipanemise otsuse kehtivuse. Vald vaidlustas otsuse, kui ringkonnakohus andis samuti õiguse lastevanematele.

Kahe haldusreformi järel Kiviõli ja Püssi linnast ning Lüganuse, Maidla ja Sonda vallast moodustunud Lüganuse vallas elab 8200 inimest.