Esimeste päevadega on vaktsiinikahju hüvitist taotlenud üle 200 inimese

Vaktsiinikahju hüvitis on ühekordne väljamakstav tulumaksuvaba hüvitis inimesele, kellel on Covid-19 vastase vaktsineerimise tagajärjel tekkinud raske tervisekahjustus. Hüvitist on õigust saada vaid neil, kelle tervisehäda on kestnud vähemalt neli kuud ning on arstide poolt fikseeritud.

Kõige suurem osa taotlustest jõuab haigekassani patsiendiportaali www.digilugu.ee vahendusel. Haigekassa finantsosakonna juhi Riho Peeki sõnul on oluline nii patsiendiportaali, e-maili kui ka kirja teel taotluse esitajatel jälgida, et kõik vajalikud andmeväljad saaksid täidetud, küsimused vastatud ja nõutud dokumendid lisatud.

"Tähtis punkt taotluses on näiteks nii haigekassale kui ka ravimiametile nõusoleku andmine oma terviseandmete nägemiseks. Ilma nõusolekuta on taotluse menetlus keerulisem ning inimene peab kõik vajalikud terviseandmed ise koos taotlusega esitama," lisas ta.

Praeguseks on sarnaseid puudusi taotlustes ka esinenud. "Näiteks ei ole inimese tervisekahju taotluse esitamise hetkeks kestnud neli kuud. Samuti ei ole inimene sageli kaebustega arsti poole pöördunud ehk tal puuduvad vajalikud dokumendid. Osa taotlejatest ei ole samas andnud haigekassale ja ravimiametile nõusolekut oma terviseandmete nägemiseks patsiendiportaalis, kuid ei ole ka ise vajalikke dokumente esitanud," selgitas Peek.

Kuigi haigekassale on tänaseks esitatud 241 taotlust, ei ole veel selge, kui paljud neist saadetakse edasi ravimiametile menetlusse. Menetluse aeg haigekassa jaoks esimeses etapis on 30 päeva. Kokku võib taotluse menetlemine kesta kuni 150 päeva.

Tänavu hüvitatakse tagasiulatuvalt Covid-19 vaktsiinide põhjustatud kahjujuhtumid, mis ilmnesid alates detsembrist 2020. Alates 2023. aastast laieneb süsteem ka muudele vaktsiinidele, sh immuniseerimiskava vaktsiinid, gripi, puukentsefaliidi ja nn reisivaktsiinid.

2022. aastal rahastatakse vaktsiinikindlustuse fondi riigieelarvest. Hüvitiste summaks on aasta lõpuni arvestatud miljon eurot.