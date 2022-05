Lõhe hind on aastaga kerkinud üle 80 protsendi

Kalatöötleja M.V.Wool nõukogu esimehe Meelis Vetevoolu sõnul on lõhe tooraine hind kerkinud aastaga 84 protsenti ning kala odavnemist poelettidel võib oodata alles suve teises pooles.

Vetevoolu sõnul on lõhe hinna viinud üles vähene pakkumine, kuna koroonapandeemia ajal vähendasid mitmed kasvatused tootmist.

"Miks Norra kalal nii suur nõudlus on – Šotimaa ja Tšiili kasvatused annavad vähem kala välja kui vaja. Norra ettevõtetel on suur eksport nii Ameerikasse kui Aasiasse ja sellepärast on kala hind kohe nii palju kõrgem ka," rääkis ta.

"Uus generatsioon tuleb peale suvel, siis võiks juulis või augustis hinnasurve leeveneda," ütles Vetevool.

Vetevoolu sõnul läks pandeemia ajal kala hind hotellide ja restoranide sulgemise tõttu alla ning tõenäoliselt ei arvestanud kalakasvatused koguste planeerimisel kevadeks taastunud nõudlusega.

"2020. aastal, kui pandeemia hakkas, läks kala väga soodsaks ja neil oli vaja oma kogused ära müüa," kirjeldas Vetevool.

"Nüüd, kui turud tulevad tagasi kõik ja nõuavad kala, nii on üle maailma. Siis ei jätku nii palju ja Norra üksi ei jõua kõike teha," rääkis ta.

Vetevoolu sõnul on ka M.V.Wool pidanud tootmist vähendama, kuna hinnatõusu tõttu on Eesti tarbijate huvi toodete vastu langenud.

"Nii kõrgete hindade pealt ei suuda Eesti tarbija süüa nii palju lõhet, kui ta võiks süüa ja samamoodi Euroopa tarbija ei kasuta nii palju lõhet," sõnas Vetevool.

Sisseostetava lõhe hind on Vetevoolu sõnul aastaga kerkinud suisa 84 protsenti.

Poelettidele jõudva kala lõpphinnas väljendub ka üldine energiakriisist tulenev hinnatõus, kuid Vetevoolu sõnul ei ole see lõhe hinnatõusust märkimisväärne osa.

"Enamus moodustub ikka lõhe hinnast. Muidugi igasugune logistika, transport ja energiahindade tõus samamoodi kergitab hinda, aga siis jääks hinnatõus ikkagi väiksemaks, nii hulluks ajab hinnatõusu tooraine," ütles Vetevool.