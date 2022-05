Enefit Power müüs Skandinaaviasse esimese laevatäie põlevkivituhka

Kaubalaev Gotland on esimene merealus, millele Sillamäe sadamas Enefit Poweri elektrijaamades tekkinud põlevkivituhka laaditi. Skandinaavia ehitusmaterjalide tootmise turg avanes põlevkivituhale tsemenditööstuste sulgemise tõttu.

"Sealsed ehitusmaterjalide tootjad on ilmselt sealsete tsemenditehaste jääktooteid kasutanud. Nad otsivad erinevaid alternatiive ja odavamaid alternatiive ja me oleme üks võimalik tarnija neile. Me loodame, et neid laevu hakkab käima rohkem ja sagedamini. Me näeme just selles sektoris perspektiivi," ütles Enefit Poweri juht Andres Vainola.

Seni rohkem põllumajanduses, aga nüüd ka ehituses kasutatava põlevkivituha muudab ostjatele atraktiivseks asjaolu, et tegu on tööstuse kõrvalsaadusega.

"Kui me vaatame ehitusmaterjalide ja põllumajandustootjaid, siis nad järjest rohkem soovivad kasutada just kõrvalprodukte, näidates nii ka enda keskkonnavastutust. Nad ei ammuta väetiste või ehitusmaterjalide tootmiseks ressursse, vaid kasutavad kellegi tootmise kõrvalsaadusi. Me kliendi vaates vaatame ka seda, et me aitame neid nende roheteekonnal," rääkis Vainola.

Enefit Poweri jaoks on põlevkivituha müük võimalus muuta kulud tuludeks.

"Kui me ladestame teda mäkke, siis me maksame tema eest ladestustasu umbes kolm eurot tonnist. Praegu me müüme ehk saame selle eest raha ja päris korralikult teenime. Kuigi mahud ei ole veel väga suured, aga me hoiame kokku ka oma efektiivsuse arvelt ehk me ei ladesta seda. Võit on meil käegakatsutav ja motivatsiooni piisab," selgitas Vainola.

Neljapäeva õhtul laevaga Rootsi jõudnud 4000 tonni põlevkivituhka moodustab Enefit Poweri igakuisest tuhamüügist 40 protsenti. Reservi on palju, sest aastas tekib ettevõttes põlevkivituhka üle miljoni tonni, millest maha suudetakse müüa kümnendik.